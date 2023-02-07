Як зробити порошок для прання із підручних засобів: лайфхак

Деякі люди не люблять використовувати для прання агресивні мийні засоби на основі хімії. Заміну магазинному порошку для прання можна зробити самостійно. Щоб зробити пральний засіб своїми руками, скористуйтесь підручними засобами, які можна знайти майже в будь-якому будинку.

Про це пише видання Express. Як виготовити саморобний порошок для прання розповіла блогерка, господиня з багаторічним досвідом Ненсі Бертуїстл. Вона виступає за народні методи замість хімічних засобам.

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Для виготовлення домашнього порошку знадобиться:

30 г соди;

1 ч. л. засобу для миття посуду;

250 мл окропу;

Шматок мила;

Блендер;

Ємність;

Ніж;

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Дошка для нарізання;

Ароматна ефірна олія (за бажанням);

Мило або харчовий барвник (за бажанням).

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Щоб зробити пральний порошок у домашніх умовах, дрібно наріжте шматок мила та покладіть його в блендер, щоб подрібнити в порошок. Помістіть подрібнене мило в ємність, наприклад, літрову банку та додайте 250 мл окропу та 30 г соди. Після чого ретельно перебийте суміш блендером.

Додайте ефірну олію для ароматизації мийного засобу та мило або харчовий барвник, щоб надати колір. Робити це необов'язково.

Додайте чайну ложку засобу для миття посуду для емульгування суміші, після чого влийте окріп, поки не отримаєте бажану консистенцію. Змішайте все до загущення та залишіть на 2 години, перш ніж перелити у пляшку.

За словами Ненсі Бертуїстл, цей засіб чудово справляється з пранням, зокрема в пральній машині. При цьому цей порошок є більш екологічним і економним, ніж професійна побутова хімія.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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