Как сделать порошок для стирки из подручных средств: лайфхак

Некоторые люди не любят использовать для стирки агрессивные моющие средства на основе химии. Замену магазинному порошку для стирки можно произвести самостоятельно. Чтобы сделать стиральное средство своими руками, используйте подручные средства, которые можно найти почти в любом доме.

Об этом пишет издание Express. Как изготовить самодельный порошок для стирки рассказала блоггерша, хозяйка с многолетним опытом Нэнси Бертуистл. Она выступает за народные методы вместо химических средств.

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Для изготовления домашнего порошка понадобится:

30 г соды;

1 ч. л. средства для мытья посуды;

250 мл кипятка;

Кусок мыла;

Блендер;

Емкость;

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Нож;

Доска для нарезки;

Ароматное эфирное масло (по желанию);

Мыло или пищевой краситель (по желанию).

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Чтобы сделать стиральный порошок в домашних условиях, мелко нарежьте кусок мыла и положите в блендер, чтобы измельчить в порошок. Поместите измельченное мыло в емкость, например литровую банку и добавьте 250 мл кипятка и 30 г соды. После чего тщательно перебейте смесь блендером.

Добавьте эфирное масло для ароматизации моющего средства и мыло или пищевой краситель, чтобы придать цвет. Делать это не обязательно.

Добавьте чайную ложку моющего средства для эмульгирования смеси, после чего влейте кипяток, пока не получите желаемую консистенцию. Смешайте все до загустения и оставьте на 2 часа, прежде чем перелить в бутылку.

По словам Нэнси Бертуистл, это средство отлично справляется с стиркой, в частности в стиральной машине. При этом этот порошок является более экологичным и экономным, чем профессиональная бытовая химия.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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