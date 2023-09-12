Как ухаживать за утюгом, чтобы он прослужил дольше: полезные советы

Чистка утюга необходима для поддержания его работоспособности и долговечности. Со временем на подошве могут накапливаться минеральные осадки и остатки ткани.

Это влияет на его способность плавно скользить и вырабатывать пар. UAportal подготовил подборку советов, которые помогут правильно очистить утюг.

Регулярно чистите подошву

Чтобы очистить подошву, отключите утюг от сети и дайте ему полностью остыть. Далее смешайте равные части воды и уксуса и нанесите раствор на мягкую ткань.

Осторожно потрите подошву тканью, чтобы удалить все загрязнения. Наконец, вытрите ее чистой влажной тряпкой.

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Используйте дистиллированную воду

Водопроводная вода часто содержит твердые примеси, которые могут накапливаться на подошве и закупоривать пароотводящие отверстия. Это может негативно повлиять на работу утюга и привести к протеканию воды.

Используя дистиллированную воду, риск накопления минералов можно свести к минимуму, обеспечив оптимальную работу утюга. Дистиллированную воду можно легко найти в большинстве продуктовых магазинов или получить с помощью фильтра для очистки водопроводной воды.

Не используйте абразивные моющие средства

Они могут поцарапать подошву и повредить ее. Вместо этого выбирайте мягкие чистящие средства, например, мягкую ткань или губку.

Если на подошве есть стойкие пятна, можно использовать пасту из пищевой соды и воды. Нанесите пасту на подошву, оставьте на несколько минут, а затем осторожно вытрите поверхность тканью или губкой.

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Опорожняйте резервуар для воды после каждого использования

Если оставить воду в резервуаре, это может стать причиной накопления минерального осадка и потенциальной поломки утюга. Чтобы опорожнить резервуар, просто подержите утюг над раковиной или сливом и снимите крышку или пробку.

Перед тем, как убрать утюг на хранение, убедитесь, что вода полностью стекла. Также рекомендуется после опорожнения резервуара включить утюг на несколько минут в режиме отпаривания, чтобы избавиться от остатков воды.

Храните утюг правильно

Надлежащее хранение имеет важное значение для поддержания утюга в рабочем состоянии. После каждого использования убедитесь, что утюг полностью остыл, прежде чем класть его на место.

Храните утюг в вертикальном положении, чтобы предотвратить протекание или разливание воды. Также накройте подошву чистой тканью или используйте чехол для хранения утюга, чтобы защитить его от пыли и царапин.

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