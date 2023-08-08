Как выбирать одежду высокого роста: полезные советы

Выбор правильной одежды может являться сложной задачей для высоких людей. В этой статье даются практические советы о том, как подобрать одежду, подчеркивающую рост, но создающую сбалансированный силуэт.

Длина и пропорции

Когда дело доходит до выбора одежды для высоких людей, важно учитывать длину и пропорции. Выбирайте вещи, специально разработанные для высоких людей, поскольку у них более длинные сгибы и рукава. Избегайте слишком короткой или обтягивающей одежды, поскольку это может привести к диспропорциональному виду. Вместо этого выбирайте вещи, которые подчеркивают рост и создают сбалансированный силуэт.

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Вертикальные линии

Еще один совет для высоких людей – использовать вертикальные линии и узоры. Они помогут создать иллюзию вытянутости и более гармоничного образа. Полоски и вертикальные принты – отличные варианты, которые следует рассмотреть. Кроме того, низ с завышенной талией может способствовать визуальному удлинению ног, делая их более эффектными.

Верхняя одежда к бедру

Подбирая верхнюю одежду, желательно выбирать фасоны, прилегающие к бедру или ниже. Избегайте слишком коротких или обрезанных топов, поскольку они могут сделать верхнюю часть тела громоздкой. Вместо этого выбирайте модели с более длинными шлейфами или в стиле туники, которые прикрывают фигуру и обеспечивают комфорт.

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Откажитесь от больших аксессуаров

Аксессуары также могут играть важную роль в создании совершенного образа высоких людей. Выбирайте выразительные аксессуары, такие как ремни, шарфы или шляпы, чтобы добавить интерес и привлечь внимание к определенным частям тела. Однако важно помнить о масштабе и соотношении аксессуаров. Избегайте больших аксессуаров, которые могут перегрузить образ, и выбирайте подчеркивающие фигуру.

Много экспериментируйте

Рекомендуется экспериментировать с разными стилями и силуэтами. Комбинируйте различные фасоны, ткани и стили, чтобы найти то, что лучше всего подходит такой фигуре. Примите свой рост и используйте его в качестве возможности продемонстрировать личный стиль.

Напомним, мы рассказывали о вещах, которые были актуальны еще несколько лет назад, сейчас могут выглядеть неуместно.

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