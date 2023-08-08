Как японцы очищают дом от злых духов с помощью соли

Соль занимает уникальное и уважаемое место в японской культуре, что отличает ее от остального мира. В то время как в западных обществах этот продукт часто ассоциируется с проблемами со здоровьем, такими как высокое давление и сердечные заболевания, в Японии считается священным и играет жизненно важную роль в повседневной жизни.

Японцы рассматривают эту специю как символ очищения и сохранения чистоты. Она глубоко укоренена в разных ритуалах и традициях. Например, в практике мисоги, подобно крещению, соль используется для очищения человека от духовной нечистоты. В синтоистских ритуалах очищения она является одним из трех предметов, подносимых Ками, чтобы отогнать злых духов. Даже в родах матери не только купаются в соленой воде, чтобы очиститься, но и разбрасывают соль по комнате, чтобы очистить пространство.

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Во время похорон ее кладут с обеих сторон от входа в дом. После того как гроб выносят, дом очищают, рассыпая соль на полу, чтобы выгнать всех оставшихся там духов. Участники похорон также посыпают ею собственную входную дверь, веря, что это не позволит духам следовать за ними домой.

На свадьбах также используют этот продукт для очистки и как символ "силы жизни". Часто можно встретить две конусообразные группы этой специи у входов в рестораны, магазины, театры и другие общественные места. Эта практика имеет целью очистить заведение и привлечь удачу.

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Исторические записи, такие как хроники восьмого века "Кодзики" и "Нихон секи", древнейшие мифологические и исторические произведения Японии, упоминают о важности добычи этого сырья. Соляные пути, связанные со святынями, посвященными соляным богам, еще больше подчеркивают его важность.

Практика размещения соли в дверных проемах заведений имеет более глубокое содержание. Вера в то, что эта специя привлекает клиентов, происходит из древней китайской истории периода Хэйан. История повествует об императоре и его 3000 наложницах. Одна умная любовница разумно положила соль у своей входной двери, привлекая вола, который в конце концов привел к ней императора. Эта история стала основой использования этого продукта для привлечения клиентов.

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