Як японці очищають дім від злих духів за допомогою солі

Сіль займає унікальне і шановане місце в японській культурі, що відрізняє її від решти світу. У той час як у західних суспільствах цей продукт часто асоціюється з проблемами зі здоров'ям, такими як високий тиск і серцеві захворювання, в Японії ж вважається священним і відіграє життєво важливу роль у повсякденному житті.

Японці розглядають цю спецію як символ очищення та збереження чистоти. Вона глибоко вкорінена в різних ритуалах і традиціях. Наприклад, у практиці місогі, яка подібна до хрещення, сіль використовується для очищення людини від духовної нечистоти. У синтоїстських ритуалах очищення вона є одним із трьох предметів, які підносять Камі, щоб відігнати злих духів. Навіть під час пологів матері не лише купаються в солоній воді, щоб очиститися, але й розкидають сіль по кімнаті, щоб очистити простір.

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Під час похорону її кладуть по обидва боки від входу до будинку. Після того, як труну виносять, будинок очищають, розсипаючи сіль на підлозі, щоб вигнати всіх духів, які там залишилися. Учасники похорону також посипають нею власні вхідні двері, вірячи, що це не дозволить духам слідувати за ними додому.

На весіллях також використовують цей продукт з метою очищення і як символ "сили життя". Часто можна зустріти дві конусоподібні купки цієї спеції біля входів у ресторани, магазини, театри та інші громадські місця. Ця практика має на меті очистити заклад і привернути удачу.

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Історичні записи, такі як хроніки восьмого століття "Кодзікі" та "Ніхон сьокі", найдавніші міфологічні та історичні твори Японії, згадують про важливість видобутку цієї сировини. Соляні шляхи, пов'язані зі святинями, присвяченими соляним богам, ще більше підкреслюють її важливість.

Практика розміщення солі у дверних отворах закладів має глибший зміст. Віра в те, що ця спеція приваблює клієнтів, походить з давньої китайської історії періоду Хейан. Історія розповідає про імператора та його 3000 наложниць. Одна розумна коханка розумно поклала сіль біля своїх вхідних дверей, приваблюючи вола, який, зрештою, привів до неї імператора. Ця історія стала основою для використання цього продукту для залучення клієнтів.

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