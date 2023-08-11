Как заснуть жаркими ночами: полезные советы, которые улучшат качество вашего сна

Летом даже ночью нам надоедает жара, из-за чего может возникать бессонница и усталость. UAportal собрал 6 советов, которые помогут улучшить качество вашего сна, не тратя при этом средств на кондиционер или вентилятор.

Создайте циркуляцию воздуха

Откройте окно в спальне, чтобы уронить прохладный ночной воздух, и не закрывайте дверь, чтобы усилить циркуляцию.

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Намочите простыню

Намочите простыню в холодной воде и тщательно выжмите ее. Это поможет в борьбе с жарой ночью. Чтобы избежать намокания матраса, застелите его полотенцами.

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Сделайте холодный компресс

Если вы не хотите намочить всю простыню, используйте компресс. Смочите ткань в холодной воде и положите ее на шею, под колени и на лодыжки. Этот локальный охлаждающий эффект принесет облегчение и поможет вам спать лучше.

Охладите тело

Перед сном окуните ноги в холодную воду, чтобы быстро охладить тело. К тому же вы можете делать эти действия, когда не можете заснуть.

Не спите без одежды

Хотя летом спать без одежды может показаться хорошей идеей, но лучше этого не делать. Вместо этого надевайте вещи созданные из легких и натуральных тканей. Следовательно, вы установите нормальную терморегуляцию тела, что будет способствовать крепкому и комфортному сну.

Правильно питайтесь

Не употребляйте в пищу тяжелой пищи, особенно мяса, в течение четырех часов перед сном. Отдайте предпочтение легким овощным блюдам. Тяжелые блюда требуют больше энергии для переваривания, что приводит к повышению температуры тела. К тому же важно выпивать достаточное количество воды, чтобы предотвратить ночное жажда.

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