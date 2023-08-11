Як заснути спекотними ночами: корисні порад, які покращать якість вашого сну

Улітку навіть уночі нам надокучає спека, через що може виникати безсоння та втома. UAportal зібрав 6 порад, які допоможуть покращити якість вашого сну, не витрачаючи при цьому коштів на кондиціонер чи вентилятор.

Створіть циркуляцію повітря

Відчиніть вікно в спальні, щоб впустити прохолодне нічне повітря, і не зачиняйте дверей, щоб посилити циркуляцію.

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Намочіть простирадло

Намочіть простирадло в холодній воді й ретельно вичавіть його. Це допоможе в боротьбі зі спекою вночі. Щоб уникнути намокання матраца, застеліть його рушниками.

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Зробіть холодний компрес

Якщо ви не бажаєте намочити все простирадло, використовуйте компрес. Змочіть тканину в холодній воді й покладіть її на шию, під коліна та на щиколотки. Цей локальний охолоджувальний ефект принесе полегшення й допоможе вам краще спати.

Охолодіть тіло

Перед сном занурте ноги в холодну воду, щоб швидко охолодити тіло. До того ж ви можете робити ці дії тоді, коли не можете заснути.

Не спіть без одягу

Хоча влітку спання без одягу може здатися гарною ідеєю, але краще цього не робити. Натомість одягайте речі створені з легких і натуральних тканин. Відтак ви встановите нормальну терморегуляцію тіла, що сприятиме міцному та комфортному сну.

Правильно харчуйтеся

Не споживайте важкої їжі, особливо м'яса, протягом чотирьох годин перед сном. Натомість віддайте перевагу легким овочевим стравам. Важкі страви вимагають більше енергії для перетравлення, що призводить до підвищення температури тіла. До того ж важливо випивати достатню кількість води, щоб запобігти нічній спразі.

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