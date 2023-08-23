Какие банкноты нельзя класть в бумажник, чтобы не привлечь к себе бедность: приметы и предрассудки о деньгах
Кошелек, который часто воспринимается как просто место для хранения денег, имеет более глубокое значение. Он обладает мощной энергетикой, которая может оказывать существенное влияние на финансовое благосостояние собственника.
Чтобы не привлечь к себе бедность, очень важно обращать внимание на хранящиеся в кошельке банкноты. Рассмотрим, от каких купюр следует избавиться, чтобы сохранить положительный финансовый поток.
Найденные деньги
Неожиданная находка денег может показаться удачей, но желательно не класть эти банкноты в бумажник. Такие деньги несут негативную энергетику человека, который их потерял, жалость и несчастье могут перейти на найденную купюру. Чтобы эта отрицательная энергетика не повлияла на ваши собственные финансы, лучше хранить найденные деньги в отдельности от личных средств.
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Выигрыш в лотерею
Выигрыш определенной суммы денег в лотерею может показаться счастливым событием. Однако не стоит торопиться класть эти банкноты прямо в кошелек. Лотерейные выигрыши, которые часто считают легкими деньгами, не обладают такой же положительной энергией, как заработанные тяжелым трудом и преданностью делу. На самом деле они могут оттолкнуть большое богатство, а не привлечь его.
Поврежденные банкноты
Рваные, изношенные или поврежденные временем банкноты следует немедленно избавиться, поскольку они обладают свойством притягивать к себе бедность и финансовые трудности. Желательно не держать такие купюры в кошельке, поскольку их отрицательная энергетика может препятствовать потоку процветания. Вместо этого обменяйте их на свежие и целые.
Напомним, мы рассказали о приметах, которые в древности существовали о деньгах.
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