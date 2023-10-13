Какие предметы нельзя мыть отбеливателем: советы хозяек

UAportal подготовил этот материал, чтобы рассказать о том, какие вещи никогда нельзя мыть отбеливателем и почему. Если разобраться в этих важных моментах, можно избежать вредного воздействия отбеливателя на щекотливые ткани, цветные материалы и другие привередливые изделия.

Натуральные ткани

Натуральные волокна, такие как шерсть или шелк, никогда не следует стирать с отбеливателем. Отбеливатель, сильное химическое вещество, может повредить эти деликатные ткани, вызвав обесцвечивание, расслоение или даже растворение. Сохранить качество этих вещей можно, если выбрать более щадящие методы очистки, такие как ручная стирка или химчистка.

Цветные ткани

Чтобы сохранить яркость и целостность цветной одежды, важно не стирать одежду или ткани с цветными красками с использованием отбеливателя. Отбеливатель – это мощное средство для удаления цвета, которое может вызвать выцветание или полное отбеливание цветов на окрашенных тканях. Рекомендуемой альтернативой является использование безопасных для цвета моющих средств или мягких пятновыводителей.

Кружева и вышитые изделия

Агрессивные свойства отбеливателя могут ослабить, сделать пушистыми или даже разорвать щекотливые нити, используемые в этих изящных изделиях. Для сохранения внешнего вида кружева и вышивки рекомендуется ручная стирка или использование мягкого моющего средства специально разработанного для деликатных тканей.

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Изделия из пластика и резины

Важно избегать стирки небелых электронных пластиковых поверхностей или резиновых материалов, таких как чехлы для телефонов или крышки клавиатур. Мощные химические вещества, содержащиеся в отбеливателе, могут привести к обесцвечиванию или повреждению этих материалов. Вместо этого рекомендуется мыть такие поверхности мягким мылом или моющим средством и водой, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить потенциальные повреждения.

Металлы

Реакция между отбеливателем и определенными металлами может привести к обесцвечиванию, окислению или даже коррозии. Вместо этого, чтобы сохранить блеск и целостность металлических поверхностей, рекомендуется использовать специализированные чистящие средства или мягкие полироли для металла.

Напомним, мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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