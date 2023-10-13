Які предмети не можна мити відбілювачем: поради господинь

UAportal підготував цей матеріал, аби розповісти про те, які речі ніколи не можна мити відбілювачем і чому. Якщо розібратися в цих важливих моментах, можна уникнути шкідливого впливу відбілювача на делікатні тканини, кольорові матеріали та інші вибагливі вироби.

Натуральні тканини

Натуральні волокна, такі як вовна або шовк, ніколи не слід прати з відбілювачем. Відбілювач, сильна хімічна речовина, може пошкодити ці делікатні тканини, спричинивши знебарвлення, розшарування або навіть розчинення. Зберегти якість цих речей можна, якщо вибрати більш щадні методи очищення, такі як ручне прання або хімчистка.

Кольорові тканини

Щоб зберегти яскравість і цілісність кольорового одягу, важливо не прати одяг або тканинні матеріали з кольоровими фарбами з використанням відбілювача. Відбілювач – це потужний засіб для видалення кольору, який може спричинити вицвітання або повне вибілювання кольорів на пофарбованих тканинах. Рекомендованою альтернативою є використання безпечних для кольору миючих засобів або м'яких засобів для виведення плям.

Мереживо та вишиті вироби

Агресивні властивості відбілювача можуть послабити, зробити пухнастими або навіть розірвати делікатні нитки, що використовуються в цих витончених виробах. Для збереження зовнішнього вигляду мережива та вишивки рекомендується ручне прання або використання м'якого миючого засобу, спеціально розробленого для делікатних тканин.

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Вироби з пластику і гуми

Важливо уникати прання відбілювачем небілих електронних пластикових поверхонь або гумових матеріалів, таких як чохли для телефонів або кришки клавіатур. Потужні хімічні речовини, що містяться у відбілювачі, можуть призвести до знебарвлення або пошкодження цих матеріалів. Замість цього рекомендується мити такі поверхні м'яким милом або миючим засобом і водою, щоб зберегти їхній зовнішній вигляд і запобігти потенційним пошкодженням.

Метали

Реакція між відбілювачем і певними металами може призвести до знебарвлення, окислення або навіть корозії. Замість цього, аби зберегти блиск і цілісність металевих поверхонь, рекомендується використовувати спеціалізовані засоби для чищення або м'які поліролі для металу.

Нагадаємо, ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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