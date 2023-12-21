Какие вещи нельзя занимать: Суеверия

Заем определенных вещей другим может рассматриваться как неблагоприятный поступок. UAportal рассказывает о пяти вещах, которые, по общему убеждению, могут привести к негативным последствиям, если их одолжить или взять в долг:

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Считается, что одежда несет в себе энергетику и ауру носит человека. Поэтому не рекомендуется занимать одежду лицам, в отношении которых есть сомнения. Чтобы обойти это поверье, следует предоставить небольшую компенсацию или предложить заплатить за вещь в качестве альтернативы.

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Согласно поверью, если ссудить у кого-то соль, это может привлечь нежелательные проблемы в любви, финансах или карьере. Когда возникают ситуации, когда нельзя избежать ссуды соли, следует попытаться воздержаться от оформления займа как долга или требования его возврата.

Столовые приборы и посуда часто сохраняют энергетику и атмосферу дома и семьи. Считается, что когда кто одалживает эти предметы, он также бессознательно делится частью собственного счастья.

Веники и метлы исторически служили мощным инструментом для физического и духовного очищения. Наши предки использовали их для уборки не только мусора, но и отрицательной энергии. Если одолжить свой веник кому-то другому, невольно можно избавить себя от его защитных свойств и навлечь беду в свой дом.

Хлеб обычно ассоциируется с разными ритуалами и символическими значениями. Хотя добровольно давать хлеб не возбраняется, рекомендуется не предлагать последний кусок. Предрассудки предполагают, что предание последнего куска может привести к финансовым трудностям или бедности.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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