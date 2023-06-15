Квадратные, овальные или зауженные: как подобрать идеальный маникюр

Общий образ женщины складывается из множества мелких деталей, и один из аспектов, который заслуживает особого внимания, – это уход за ногтями. Чтобы подчеркнуть красоту рук, очень важно подобрать правильную форму ногтей, так как неподходящая форма может испортить даже самый модный образ. UAportal подготовил обзор различных форм ногтей и как выбрать идеальную форму в зависимости от изгиба кутикулы и типа пальцев.

Изучение форм ногтей

Существует четыре основных варианта формы ногтей: овальная, круглая, квадратная и суженная. Модницы часто выбирают овальные ногти, которые излучают элегантность и визуально удлиняют пальцы, что делает их особенно привлекательными для худых рук.

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Кроме того, овальные ногти отличаются практичностью, позволяя женщинам без проблем заниматься домашними делами. Популярностью пользуются и круглые ногти, которые меньше ломаются.

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С другой стороны, квадратные ногти создают яркое впечатление, особенно если носить их более длинными и в сочетании с тонкими пальцами. Заостренные ногти, напротив, придают более утонченный вид, особенно для обладательниц миниатюрных рук.

Соответствие формы ногтей изгибу кутикулы

Естественная изгиб кутикулы служит полезным ориентиром при выборе формы ногтей. Хотя овальная кутикула дополняет любую форму ногтей, идеальным вариантом будет выбор круглых или овальных ногтей.

Квадратные ногти прекрасно сочетаются с квадратной кутикулой, создавая симметрию. Обладательницам треугольной кутикулы рекомендуется заостренная форма ногтей.

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Дизайн ногтей в соответствии с типом пальцев

Если у вас широкие ногти и полные пальцы, то закругленная форма ногтей - отличный выбор. Помните, что очень важно не делать ногти слишком длинными, так как это может ухудшить общий вид. Напротив, квадратные ногти могут подчеркнуть грубость ваших рук.

Обладательницам длинных и тонких пальцев идеально подойдут квадратные или овальные ногти, которые подчеркнут изящные пропорции рук.

Короткие пальцы выигрывают от овальной формы, поскольку она создает иллюзию длины и придает элегантность и женственность.

Опираясь на эти знания, вы сможете с уверенностью выбрать идеальную форму ногтей, которая дополнит ваш уникальный изгиб кутикулы и тип пальцев. Воспользуйтесь многообразием форм ногтей и поднимите привлекательность ваших рук на новую высоту.

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