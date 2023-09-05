Лайфхаки для качественной стирки: как сохранить цвет ткани надолго

UAportal подготовил практические советы, которые помогут улучшить процесс стирки и сохранить яркий цвет. Следуя им, можно упростить обычную стирку и позволить одежде держаться чистой и свежей как можно дольше.

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Используйте воду соответствующей температуры

Для темных вещей рекомендуется использовать холодную воду, а для белых – горячую. Холодная вода идеально подходит для стирки темных вещей, поскольку она помогает предотвратить обесцвечивание и появление мыльных разводов.

Горячая вода эффективна для белых вещей, поскольку способствует выведению стойких загрязнений и уничтожению бактерий.

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Сортируйте вещи по типу

Желательно сортировать белье не только цветом ткани, но и по его типу. Одежду следует разделить на такие категории, как белая, темная и изготовленная из деликатных тканей.

Это позволит правильно подобрать режим стирки и обеспечить надлежащий уход за каждой вещью.

Обработайте стойкие пятна перед стиркой

Рекомендуется предварительно обработать стойки пятна перед стиркой. Можно использовать пятновыводители, стиральный порошок или натуральные продукты, такие как уксус или пищевая сода.

Средство следует нанести прямо на пятно, оставить его на несколько минут, а затем постирать одежду в обычном режиме.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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