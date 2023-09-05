Лайфхаки для якісного прання: як зберегти колір тканини надовго

UAportal підготував практичні поради, що допоможуть покращити процес прання та зберегти яскравий колір виробів. Дотримуючись їх, можна спростити буденне прання та дозволити одягу триматися чистим і свіжим якомога довше.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Використовуйте воду відповідної температури

Для темних речей рекомендується використовувати холодну воду, а для білих – гарячу. Холодна вода ідеально підходить для прання темних речей, оскільки вона допомагає запобігти знебарвленню і появі мильних розводів.

Натомість гаряча вода ефективна для білих речей, оскільки сприяє виведенню стійких забруднень і знищенню бактерій.

Відео дня

Сортуйте речі за типом

Бажано сортувати білизну не тільки кольором тканини, а й за її типом. Одяг варто розділити на такі категорії, як білий, темний і вироблений з делікатних тканин.

Це дозволить правильно підібрати режим прання і забезпечити належний догляд за кожною річчю.

Обробіть стійкі плями перед пранням

Рекомендується попередньо обробити стійки плями перед пранням. Можна використовувати засоби для виведення плям, пральний порошок або натуральні продукти, такі як оцет або харчова сода.

Засіб слід нанести безпосередньо на пляму, залишити його на кілька хвилин, а потім випрати одяг у звичайному режимі.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!