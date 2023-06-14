Лучшие фантастические фильмы последних лет: окунитесь в приключение

Среди различных жанров фильмов особое место в сердцах зрителей всегда занимали фильмы-фэнтези. UAportal подготовил пять лучших фильмов в жанре фэнтези, которые были выпущены в период с 2018 по 2021 год.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Фэнтези/Приключения

Страна: Великобритания/США; Продолжительность: 134 минуты; Год: 2018

Продюсер: Дэвид Гейман

Фильм был номинирован на несколько наград, включая премию "Оскар" за лучший дизайн и премию BAFTA за лучшие специальные визуальные эффекты.

Видео дня

Фильм рассказывает о приключениях Ньюта Скамандера, который пытается помешать планам темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, желающего властвовать над немагическими существами.

Аладдин

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Фэнтези/Мюзикл

Страна: США; Продолжительность: 128 минут; Год: 2019

Продюсер: Дэн Лин

Фильм получил премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню и был номинирован за лучший дизайн костюмов, лучший дизайн постановки и лучшую оригинальную партитуру.

Аладдин, уличный бродяга, влюбляется в принцессу Жасмин и использует волшебную лампу, чтобы стать принцем и завоевать ее сердце, но ему приходится сражаться со злым колдуном Джафаром.

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Мулан

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Фэнтези/Приключения

Страна: США; Продолжительность: 115 минут; Год: 2020

Продюсер: Джейсон Рид

Фильм был номинирован на 93-ю премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Мулан, юная китайская дева, переодевается в мужчину-воина, чтобы спасти своего отца от призыва в армию для борьбы с вторжением гуннов.

Чудо-женщина 1984

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Фэнтези

Страна: США/Великобритания/Испания; Продолжительность: 151 минута; Год: 2020

Продюсер: Чарльз Ровен

Фильм был номинирован за лучший дизайн костюмов и лучший грим и прическу на 93-й церемонии вручения премии "Оскар".

Диана Принцесса, также известная как Чудо-женщина, противостоит двум новым грозным врагам: Максом Лордом и Гепардом, одновременно решая проблему возвращения своей прошлой любви, Стива Тревора.

Райя и последний дракон

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Фэнтези/Приключения

Страна: США; Продолжительность: 107 минут; Год: 2021

Продюсер: Оснат Шурер

Фильм победил в номинации "Лучший анимационный фильм" на 93-й церемонии вручения премии "Оскар".

Райя, одинокая воительница, должна разыскать последнего дракона, чтобы спасти свой мир от злой силы, известной как Друун.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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