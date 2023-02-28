Лучшие фильмы-триллеры 2018-2021 годов: предсказать сюжет невозможно

UAportal подготовил подборку лучших фильмов-триллеров, выпущенных в период с 2018 по 2021 год. Все фильмы имеют рейтинг IMDB 7,5 или выше.

1. Вдовы

Рейтинг IMDB: 7,5; Жанр: Триллер; Страна: США; Продолжительность: 129 мин; Год: 2018; Продюсер: Стив МакКуин.

Фильм "Вдовы" рассказывает историю четырех женщин, которые решают закончить ограбление, которое не смогли завершить их покойные мужья. В фильме снялись Виола Дэвис, Элизабет Дебики, Мишель Родригес и Синтия Эриво в роли вдов, которые должны использовать свою смекалку и силу, чтобы преуспеть в своей миссии.

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2. Я иду искать

IMDB рейтинг: 7,6; Жанр: Ужасы/триллер; Страна: Канада/США; Продолжительность: 95 мин; Год: 2019; Продюсер: Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett.

Я иду искать – это триллер ужасов, который рассказывает о невесте Грейс. В ее брачную ночь, она узнает, что у новой семьи есть смертельная традиция, которую они должны выполнять. Теперь она должна выбрать: спастись самой или пожертвовать собой, чтобы спасти семью своего мужа от верной гибели.

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3. Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"

IMDB Рейтинг: 7,7; Жанр: Триллер; Страна: США; Продолжительность: 141 мин; Год: 2018; Продюсер: Дрю Годдард.

Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" – это напряженный таинственный триллер, действие которого происходит в старом отеле на границе Калифорнии и Невады. Семь незнакомцев с темными секретами собираются вместе на одну дикую ночь, полную поворотов и неожиданностей, которые заставят вас гадать до самого конца.

4. Простая просьба

IMDB Рейтинг: 7,8 ; Жанр: Триллер; Страна: США; Продолжительность: 117 мин; Год: 2018; Продюсер: Пол Фейг.

Фильм "Простая просьба" рассказывает о Стефани, которая пытается выяснить, что случилось с ее лучшей подругой Эмили после того, как она внезапно бесследно исчезла. По пути она узнает больше, чем ожидала, о прошлой жизни Эмили, что приводит ее в захватывающий мир, полный опасности и предательства.

5. Достать ножи

IMDB Рейтинг: 8,0; Жанр: Триллер; Страна: США; Продолжительность: 130 мин; Год: 2019; Продюсер: Риан Джонсон.

Достать ножи – это современная история об эксцентричном детективе по имени Бенуа Блан, которого нанимает анонимный клиент для расследования загадочной смерти в изолированном особняке, полном секретов и лжи. В фильме снялись Дэниел Крейг в роли Блана, Крис Эванс, Ана Де Армас, Джейми Ли Кертис, Тони Коллетт и Кристофер Пламмер в роли членов неблагополучной семьи, которую расследует команда детективов Блана.

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