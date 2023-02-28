Найкращі фільми-трилери 2018-2021 років: передбачити сюжет неможливо

UAportal підготував добірку найкращих фільмів-трилерів, випущених у період з 2018 по 2021 рік. Всі фільми мають рейтинг IMDB 7.5 або вище.

1. Вдови

Рейтинг IMDB: 7,5; Жанр: Трилер; Країна: США; Тривалість: 129 хв; Рік: 2018; Продюсер: Стів МакКвін.

Фільм "Вдови" розповідає історію чотирьох жінок, які вирішують закінчити пограбування, яке не змогли завершити їхні покійні чоловіки. У фільмі знялися Віола Девіс, Елізабет Дебікі, Мішель Родрігес і Синтія Еріво в ролі вдів, які повинні використовувати свою кмітливість і силу, щоб досягти успіху у своїй місії.

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2. Я йду шукати

IMDB рейтинг: 7,6; Жанр: Жахи/трилер; Країна: Канада/США; Тривалість: 95 хв; Рік: 2019; Продюсер: Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett.

Я йду шукати – це трилер жахів, що розповідає про наречену Грейс. У її шлюбну ніч вона дізнається, що у нової сім'ї є смертельна традиція, яку вони мають виконувати. Тепер вона має обрати: врятуватися самій або пожертвувати собою, щоб урятувати сім'ю свого чоловіка від вірної загибелі.

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3. Нічого хорошого в готелі "Ель Рояль"

IMDB Рейтинг: 7,7; Жанр: Трилер; Країна: США; Тривалість: 141 хв; Рік: 2018; Продюсер: Дрю Годдард.

Нічого хорошого в готелі "Ель Рояль" – це напружений таємничий трилер, дія якого відбувається у старому готелі на кордоні Каліфорнії та Невади. Сім незнайомців із темними секретами збираються разом на одну дику ніч, повну поворотів та несподіванок, які змусять вас ворожити до самого кінця.

4. Просте прохання

IMDB Рейтинг: 7,8; Жанр: Трилер; Країна: США; Тривалість: 117 хв; Рік: 2018; Продюсер: Пол Фейг.

Фільм "Просте прохання" розповідає про Стефані, яка намагається з'ясувати, що трапилося з її найкращою подругою Емілі після того, як вона раптово безслідно зникла. По дорозі вона дізнається більше, ніж очікувала, про минуле життя Емілі, що приводить її в захоплюючий світ, сповнений небезпеки та зради.

5. Дістати ножі

IMDB Рейтинг: 8,0; Жанр: Трилер; Країна: США; Тривалість: 130 хв; Рік: 2019; Продюсер: Ріан Джонсон.

Дістати ножі – це сучасна історія про ексцентричного детектива на ім'я Бенуа Блан, якого наймає анонімний клієнт для розслідування загадкової смерті в ізольованому особняку, повному секретів та брехні. У фільмі знялися Деніел Крейг у ролі Блана, Кріс Еванс, Ана Де Армас, Джеймі Лі Кертіс, Тоні Коллетт та Крістофер Пламмер у ролі членів неблагополучної родини, яку розслідує команда детективів Блана.

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