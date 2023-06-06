Лучшие пост-апокалиптические фильмы погрузят в незабываемые ощущения

UAportal подготовил подборку фильмов о мире, опустошенном катаклизмами и неопределенным будущим. Эти фильмы переносят зрителей в мрачные и безлюдные места, где человечество сталкивается с невообразимыми проблемами.

Полночное небо

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Постапокалиптика

Страна производства: США

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Джордж Клуни

В фильме "Полночное небо" одинокий ученый Огастин Лофтхаус остается на арктической исследовательской станции после глобальной катастрофы, разрушившей Землю.

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Будучи последним выжившим членом станции, Огастин отправляется в опасное путешествие, чтобы предотвратить возвращение команды астронавтов на необитаемую планету. Столкнувшись с суровыми условиями и истощающимися ресурсами, он наперегонки со временем пытается предупредить их о надвигающейся гибели и обеспечить выживание человечества.

Гренландия

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Катастрофа

Страна производства: США

Продолжительность: 119 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Джерард Батлер

Фильм "Гренландия" рассказывает о семье Гэррити – Джоне, его отчужденной жене Эллисон и их маленьком сыне Натане, которые отчаянно пытаются добраться до огромного бункера в Гренландии до катастрофического столкновения с кометой.

В условиях хаоса и социального распада семья сталкивается с многочисленными опасностями и душераздирающими разлуками. Когда время на исходе, они должны бороться с трудностями, чтобы воссоединиться и обеспечить себе место в списке эвакуированных, молясь о шансе на выживание.

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Бесшумный

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Постапокалиптика

Страна производства: США

Продолжительность: 93 минуты

Год производства: 2020

Главный продюсер: Кибилл Луи

Действие фильма "Бесшумный" происходит в постапокалиптическом мире, где беспокойный бывший шериф Рейберн Свонсон ищет искупления, выслеживая серийного убийцу.

В беззаконной и пустынной пустыне Свонсон натыкается на секреты скрытого общества, рискуя своей жизнью, чтобы защитить невинных и восстановить справедливость на беззаконной земле. Распутывая правду, он должен столкнуться с собственным прошлым и встретиться с демонами, которые угрожают поглотить его.

Поступь хаоса

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Постапокалиптика

Страна производства: США

Продолжительность: 109 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Даг Дэвисон

"Поступь хаоса" представляет антиутопическое будущее, где все женщины исчезли, а мысли мужчин транслируются как "Шум".

Тодд Хьюитт обнаруживает таинственную девушку по имени Виола и отправляется в опасное путешествие, чтобы раскрыть правду о мире, в котором они живут. Находясь в мире, полном тайн и угроз, Тодд и Виола должны противостоять собственным убеждениям и бороться против жестокого режима.

Война будущего

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Путешествие во времени, Научная фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 138 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Дэвид Эллисон

Фильм "Война будущего" переносит зрителей в будущее, где человечеству грозит вымирание от рук смертоносных инопланетных существ, известных как Белые шипы. В отчаянной попытке спасти человечество, ученые разрабатывают технологию путешествия во времени, которая вербует солдат из прошлого для участия в войне.

Учитель средней школы и бывший солдат Дэн Форестер становится участником конфликта и присоединяется к команде солдат, которым поручено изменить ход истории. Противостоя грозному врагу, Дэн и его товарищи открывают шокирующую правду о происхождении вторжения, что ставит под сомнение их решимость спасти будущее.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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