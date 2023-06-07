Лучшие сериалы о супергероях, которые следует посмотреть каждому

UAportal подготовил увлекательную ретроспективу, погружаясь в мир популярных супергеройских сериалов, выпущенных с 2015 года.

Академия Амбрелла

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергерой

Страна производства: США

Продолжительность: 60 минут на эпизод

Год производства: 2019

Главный продюсер: Dark Horse Entertainment

"Академия Амбрелла" вращается вокруг неблагополучной семьи приемных братьев и сестер, каждый из которых обладает необычными способностями. Воссоединившись после смерти отца, они должны собраться вместе, чтобы разгадать тайну его смерти и предотвратить надвигающийся апокалипсис. Выясняя сложные взаимоотношения и сталкиваясь со своим непростым прошлым, братья и сестры раскрывают шокирующие секреты и сталкиваются с грозными врагами.

Видео дня

Сорвиголова

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Супергерой

Страна производства: США

Продолжительность: 55 минут на эпизод

Год производства: 2015

Главный продюсер: Marvel Television

В фильме "Сорвиголова" Мэтт Мердок, слепой адвокат днем, ночью превращается в мстителя в маске, борющегося с преступностью и коррупцией. Обладая обостренными чувствами и исключительными навыками боевых искусств, Сорвиголова сражается с преступниками города, одновременно решая свои собственные проблемы. Этот мрачный и насыщенный действиями сериал исследует размытые границы между правосудием и самосудом.

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Люк Кейдж

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Супергерой

Страна производства: США

Продолжительность: 50 минут на эпизод

Год производства: 2016

Главный продюсер: Marvel Television

"Люк Кейдж" рассказывает о путешествии Люка Кейджа, героя с невероятной силой. Действие происходит в оживленном районе Гарлема, Кейдж использует свои силы, чтобы защитить общество от преступников и отомстить за прошлые несправедливости. Став символом надежды и стойкости, Люк Кейдж сталкивается с личными проблемами и противостоит могущественным противникам.

Железный кулак

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Супергерой

Страна производства: США

Продолжительность: 50 минут на эпизод

Год производства: 2017

Главный продюсер: Marvel Television

"Железный кулак" представляет Дэнни Рэнда, молодого миллиардера, который возвращается в Нью-Йорк после того, как в течение многих лет считался погибшим. Пройдя обучение в мистическом городе К'ун-Лун, Рэнд овладевает силой Железного кулака, позволяющей ему направлять свою ци в кулаки. Борясь с преступным миром, Дэнни должен разобраться в своей личности и выполнить свое предназначение.

Джессика Джонс

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергерой

Страна производства: США

Продолжительность: 50 минут на эпизод

Год производства: 2015

Главный продюсер: Marvel Television

"Джессика Джонс" рассказывает о Джессике, бывшей супергероине, ставшей частным детективом, обладающей сверхчеловеческой силой и способностью летать. Преследуемая своим прошлым, она использует свои навыки, чтобы помочь другим, борясь при этом со своими внутренними демонами. Сериал затрагивает темы травмы, искупления и представляя сложное и захватывающее повествование.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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