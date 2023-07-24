На что следует обратить внимание, выбирая банан: можно ли употреблять перезрелый фрукт

На прилавках супермаркета вы найдете немало разных видов бананов, из-за чего проблематично выбрать один из них. UAportal подготовил информацию, которая поможет вам приобрести идеальный фрукт.

Зеленый банан

Зеленые бананы имеют жесткую текстуру и слегка горьковатый вкус. В их составе есть стойкий крахмал, способствующий лучшему пищеварению и улучшающий здоровье кишечника в целом. Лучше всего использовать зеленые бананы в выпечке и приготовлении определенных блюд, ведь они держат форму и не становятся кашеобразными в процессе приготовления.

Желтый банан

Это самый распространенный вид бананов, который можно найти в продуктовых магазинах. Они имеют отличный баланс сладости и крахмалистости, поэтому это идеальный вариант для быстрого и удобного перекуса. В составе желтых бананов очень много питательных веществ. К примеру, калий, витамин В6 и витамин С, отвечающие за здоровье сердца и поддержку иммунной системы.

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Перезрелый банан

Перезрелые бананы имеют более сладкий вкус и более мягкую текстуру, ведь в процессе созревания их стойкий крахмал превращается в простые сахара. Следовательно, они идеально подходят для приготовления смузи, шейков или бананового хлеба, потому что их консистенция легко смешивается и придает блюдам природную сладость.

Напомним, в некоторых продуктах, которые мы всегда считали безалкогольными, содержится спирт. В частности, ученые утверждают, что незрелый банан содержит около 0,2% спирта, а спелый – 0,4%.

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