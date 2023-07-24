На що слід звернути увагу, обираючи банан: чи можна вживати перестиглий фрукт

На прилавках супермаркету ви знайдете чимало різних видів бананів, через що проблематично обрати якийсь один з них. UAportal підготував інформацію, яка допоможе вам придбати ідеальний фрукт.

Зелений банан

Зелені банани мають тверду текстуру й злегка гіркуватий смак. У їх складі є стійкий крохмаль, який сприяє кращому травленню й покращує здоров'я кишківника в цілому. Найкраще використовувати зелені банани у випічці та приготуванні певних страв, адже вони тримають форму й не стають кашоподібними в процесі приготування.

Жовтий банан

Це найпоширеніший вид бананів, який можна знайти в продуктових магазинах. Вони мають чудовий баланс солодкості та крохмалистості, тож це ідеальний варіант для швидкого та зручного перекусу. У складі жовтих бананів є дуже багато поживних речовин. Наприклад, калій, вітамін В6 і вітамін С, що відповідають за здоров'я серця та підтримку імунної системи.

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Перестиглий банан

Перестиглі банани мають солодший смак та м'якшу текстуру, адже в процесі дозрівання, їхній стійкий крохмаль перетворюється на прості цукри. Відтак вони ідеально підходять для приготування смузі, шейків або бананового хліба, тому що їхня консистенція легко змішується й надає стравам природної солодкості.

Нагадаємо, в деяких продуктах, які ми завжди вважали безалкогольними, міститься спирт. Зокрема, науковці стверджують, що незрілий банан містить близько 0,2% спирту, а стиглий – 0,4%

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