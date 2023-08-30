Не стоит спать изголовьем кровати к северу: объяснение народного предрассудка

Верования и традиции не рекомендуют размещать кровать изголовьем на север. Хотя пока нет научных доказательств, подтверждающих, что сон в этом направлении представляет риск для здоровья, следует ознакомиться с передаваемой мудростью из поколения в поколение.

По мнению Садхгура, просветленного индийского мудреца и мистика, магнитное поле Земли играет немаловажную роль. Его сила постоянна и течет с севера на юг. Когда человек стоит вертикально, кровообращение мозга и сердца испытывает гравитационные затруднения.

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Однако когда тело принимает горизонтальное положение во время сна, поток крови к мозгу облегчается. Учитывая, что кровь содержит железо, считается, что оно тянется на север, а именно там расположен мозг.

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Это создает дополнительную нагрузку на кровеносную систему и потенциально увеличивает риск возникновения инсульта. Как следствие предполагают, что расположение ног на север может быть более благоприятным. Хотя обоснованность этого убеждения остается неопределенной, важно учитывать психологическое влияние.

Если человек испытывает дискомфорт или беспокойство, когда лежит головой к северу, может быть целесообразным переставить кровать на другую сторону. Однако важно помнить, что на здоровый сон влияют разные факторы, в частности температура, тьма, шум, легкий ужин и многое другое.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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