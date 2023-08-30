Не варто спати узголів'ям ліжка на північ: пояснення народного забобону

Вірування та традиції не рекомендують розміщувати ліжко узголів'ям на північ. Хоча наразі немає наукових доказів, які б підтверджували, що сон у цьому напрямку становить ризик для здоров'я, варто ознайомитися з мудрістю, що передається з покоління в покоління.

На думку Садхгуру, просвітленого індійського мудреця і містика, магнітне поле Землі відіграє важливу роль. Його сила постійна і тече з півночі на південь. Коли людина стоїть вертикально, кровообіг мозку і серця відчуває гравітаційні труднощі.

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Однак, коли тіло приймає горизонтальне положення під час сну, потік крові до мозку полегшується. Враховуючи, що кров містить залізо, і вважається, що воно тягнеться на північ, а саме там розташований мозок.

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Це створює додаткове навантаження на кровоносну систему і потенційно збільшує ризик виникнення інсульту. Як наслідок, припускають, що розташування ніг на північ може бути більш сприятливим. Хоча обґрунтованість цього переконання залишається невизначеною, важливо враховувати психологічний вплив.

Якщо людина відчуває дискомфорт або занепокоєння, коли лежить головою на північ, може бути доцільним переставити ліжко на інший бік. Однак важливо пам'ятати, що на здоровий сон впливають різні фактори, зокрема температура, темрява, шум, легка вечеря та багато іншого.

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