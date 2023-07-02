Необычное сочетание: рецепт галицкого салата с брынзой и арбузом

Этот рецепт изложила своему гастрономическому блогу "Госпожа Стефа" Марианна Душар. Сладкий арбуз и соленый сыр идеально сочетаются.

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Ингредиенты:

– Арбуз, ломтик – 200 г

– Бринза – 100 г

– Базилик, веточка – 5 г

– Масло – 1 ст. л.

– мед – 0.5 ч. л.

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мякоть арбуза порежьте кубиками. То же сделайте с сыром.

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2. Сложите все в миску, добавьте листики базилика – синего или зеленого.

3. В чашке смешайте масло, мед, щепотку соли и перца. Полученной заправкой полейте салат.

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