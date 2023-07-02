Незвичайне поєднання: рецепт галицького салату з бринзою та кавуном

Цей рецепт виклала своєму гастрономічному блозі "Пані Стефа" Маріанна Душар. Солодкий кавун і солоний сир ідеально поєднуються.

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Інгредієнти:

– Кавун, скибка – 200 г

– Бринза – 100 г

– Базилік, гілочка – 5 г

– Олія – 1 ст. л.

– Мед – 0.5 ч. л.

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

Спосіб приготування:

1. М’якоть кавуна поріжте кубиками. Те саме зробіть з сиром.

2. Складіть все у миску, додайте листочки базиліку — синього або зеленого.

3. У чашці змішайте олію, мед, дрібку солі та перцю. Отриманою заправкою полийте салат.

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