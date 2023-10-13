Несчастливая дата: 10 строгих запретов на пятницу 13-го

Пятница 13-го считается неблагоприятной датой, она известна своими неожиданными несчастьями и считается днем, когда беда может настигнуть во многих странах мира. UAportal подготовил рекомендации, чтобы избежать любых потенциальных несчастий, которые могут быть связаны с этим суеверным днем.

Важные предостережения в пятницу 13-го

Не стоит паковать чемоданы и отправляться в путешествие. По пути могут подстерегать неприятности. Нужно воздержаться от риска жизнью, деньгами и ценными вещами в эту пятницу 13-го.

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Следует перенести с 13 числа встречи и начало новых деловых начинаний. Категорически не рекомендуется брать деньги взаймы в этот день, поскольку это чревато серьезными финансовыми потерями.

От посещения салонов 13 следует воздержаться. От прически, ухода за ногтями и посещения салонов, поскольку они могут оказаться тщетными. Не стоит делать дорогие покупки.

Следует воздержаться от помолвки, свадьбы и свадебных церемоний в эту дату. В пятницу 13 не рекомендуется садиться за руль транспортного средства, поскольку высока вероятность аварийных ситуаций.

Необходимо прекратить работу по дому, ремонт или работу с острыми предметами, чтобы свести к минимуму риск получения травм. Важно избегать планирования важных мер или встреч на этот день, поскольку они могут безотчетно привести к конфликтам.

Советы астрологов на пятницу 13

Хотя число 13 часто воспринимается с опаской, оно имеет не столь зловещее значение. По словам астрологов, "1 означает лидерство, триумф и успех, а 3 – богатство. В сочетании эти цифры образуют 4, что символизирует путь к достижению".

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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