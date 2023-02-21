Окунитесь в самую темную сторону кино с этими 5 фильмами ужасов

Готовы ли вы испугаться? UAportal подготовил идеальный список фильмов ужасов! Посмотрите эту подборку из пяти жутких фильмов, выпущенных в период с 2018 по 2020 год, каждый из которых имеет свою уникальную историю.

Ведьма в окне:

Рейтинг IMDB – 8/10

Жанр – ужасы

Страна – США

Продолжительность – 1 час 28 минут

Год – 2018

Продюсер – Энди Миттон

В фильме "Ведьма в окне" рассказывается история Саймона, стареющего вдовца, который нанимает своего отчужденного сына, чтобы тот помог отремонтировать ветхий фермерский дом. По мере того, как они работают вместе, происходят странные и необъяснимые события, в результате которых они обнаруживают, что в их доме обитает злая ведьма.

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Они:

IMDB рейтинг – 8/10

Жанр – ужасы

Страна – США

Продолжительность – 1ч 32мин

Год – 2019

Продюсер – Скотт Бек и Брайан Вудс

Фильм "Они" рассказывает о шести друзьях, которые посещают печально известный "экстремальный" аттракцион "Дом с привидениями". Он оказывается гораздо страшнее, чем рекламируется. Войдя в лабиринт с живыми актерами, который кажется очередным развлечением на тему Хэллоуина, они вскоре оказываются лицом к лицу с невыразимыми ужасами.

Они превосходят их худшие кошмары – не воображаемые, а реальные, которые преследуют их! Не имея возможности выбраться из этого кошмара, они должны пройти через все страшные препятствия, чтобы пережить еще одну ночь!

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Маяк:

IMDB рейтинг – 8/10

Жанр – ужасы, фэнтези

Страна – США

Продолжительность – 1ч 49мин

Год – 2019

Продюсер – Роберт Эггерс

Маяк – это психологический триллер ужасов, действие которого происходит в изолированном маяке на побережье штата Мэн в 1890-х годах. Он рассказывает о двух каликах, Томасе Уэйке и Эфраиме Уинслоу, которых отправляют работать в изолированное место на месяц без связи с внешним миром.

По мере того, как проходит время, они начинают испытывать странные сверхъестественные явления, которые постепенно сводят их с ума. Секреты о них самих и друг о друге начинают раскрываться в этой мрачной сюрреалистической истории об изоляции и безумии!

Солнцестояние:

IMDB Rating – 8/10

Жанр – ужасы

Страна – Швеция

Продолжительность – 2ч 27мин

Год – 2019

Продюсер – Ари Астер

Солнцестояние рассказывает о группе из четырех американских друзей, которые приезжают в отдаленную шведскую деревню Hårga на ежегодный праздник середины лета, происходящий только раз в девяносто лет. По мере знакомства с праздником они быстро обнаруживают, что этот, казалось бы, идиллический отдых, полон темных тайн и древних языческих ритуалов, от которых, возможно, нет спасения!

Гретель и Гензель:

IMDB рейтинг – 7/10

Жанр – ужасы, фэнтези

Страна – США

Продолжительность – 1ч 27мин

Год – 2020

Продюсер – Оз Перкинс

Гретель и Гензель – это классическая история о двух братьях и сестрах, заблудившихся в таинственном лесу в поисках еды в тяжелые времена. Наткнувшись на старый дом, принадлежащий злой ведьме, они должны отбиться от ее могущественных чар и найти дорогу домой, пока не стало слишком поздно!

Этот поворот к сказке братьев Гримм был высоко оценен за прекрасные визуальные эффекты и творческое переосмысление культовой истории. Фанаты, ищущие что-то новое, но знакомое, несомненно, получат удовольствие от оригинального видения "Гретель и Гензеля" в рамках этой бессмертной истории!

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

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