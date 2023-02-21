Пориньте в темну сторону кіно з цими 5 фільмами жахів!

Чи готові ви злякатися? UAportal підготував ідеальний список фільмів жахів! Подивіться цю добірку з п'яти страшних фільмів, випущених у період з 2018 по 2020 рік, кожен із яких має свою унікальну історію.

Відьма у вікні:

Рейтинг IMDB – 8/10

Жанр – жахи

Країна: США

Тривалість – 1 година 28 хвилин

Рік – 2018

Продюсер – Енді Міттон

У фільмі "Відьма у вікні" розповідається історія Саймона, старіючого вдівця, який наймає свого відчуженого сина, щоб той допоміг відремонтувати старий фермерський будинок. У міру того, як вони працюють разом, відбуваються дивні та незрозумілі події, внаслідок яких вони виявляють, що в їхньому будинку мешкає зла відьма.

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Вони:

IMDB рейтинг – 8/10

Жанр – жахи

Країна: США

Тривалість – 1 год 32 хв

Рік – 2019

Продюсер – Скотт Бек та Браян Вудс

Фільм "Вони" розповідає про шістьох друзів, які відвідують сумнозвісний "екстремальний" атракціон "Будинок із привидами". Він виявляється набагато страшнішим, ніж рекламується. Увійшовши в лабіринт з живими акторами, який здається черговою розвагою на тему Хеллоуїна, вони незабаром виявляються віч-на-віч з невимовними жахами.

Вони перевершують їхні гірші кошмари – не уявні, а реальні, які переслідують їх! Не маючи можливості вибратися з цього кошмару, вони мають пройти через усі страшні перешкоди, щоби пережити ще одну ніч!

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Маяк:

IMDB рейтинг – 8/10

Жанр – жахи, фентезі

Країна: США

Тривалість – 1год 49хв

Рік – 2019

Продюсер – Роберт Еггерс

Маяк – це психологічний трилер жахів, дія якого відбувається в ізольованому маяку на узбережжі штату Мен у 1890-х роках. Він розповідає про дві каліки, Томаса Вейка та Ефраїма Уінслоу, яких відправляють працювати в ізольоване місце на місяць без зв'язку із зовнішнім світом.

У міру того, як минає час, вони починають відчувати дивні надприродні явища, які поступово зводять їх з розуму. Секрети про них самих і один про одного починають розкриватися в цій похмурій сюрреалістичній історії про ізоляцію та божевілля!

Сонцестояння:

IMDB Rating – 8/10

Жанр – жахи

Країна – Швеція

Тривалість – 2год 27хв

Рік – 2019

Продюсер – Арі Астер

Сонцестояння розповідає про групу з чотирьох американських друзів, які приїжджають у віддалене шведське село Hårga на щорічне свято середини літа, яке відбувається лише раз на дев'яносто років. У міру знайомства зі святом вони швидко виявляють, що цей, здавалося б, ідилічний відпочинок, сповнений темних таємниць та давніх язичницьких ритуалів, від яких, можливо, немає порятунку!

Гретель та Гензель:

IMDB рейтинг – 7/10

Жанр – жахи, фентезі

Країна: США

Тривалість - 1ч 27хв

Рік – 2020

Продюсер – Оз Перкінс

Гретель і Гензель – це класична історія про двох братів і сестер, які заблукали в таємничому лісі в пошуках їжі в лихоліття. Наткнувшись на стару хату, що належить злої відьмі, вони повинні відбитися від її могутніх чар і знайти дорогу додому, доки не стало запізно!

Цей поворот до казки братів Грімм був високо оцінений за чудові візуальні ефекти та творче переосмислення культової історії. Фанати, які шукають щось нове, але знайоме, безперечно, отримають задоволення від оригінального бачення "Гретель та Гензеля" в рамках цієї безсмертної історії!

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Однак деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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