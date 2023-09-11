Почему нельзя давать другим мерить ваше кольцо: рискуете навлечь сглаз

Кольца занимают важное место в нашей жизни, олицетворяя бесконечность, верность и судьбу. Однако не все знают, что позволять кому-то мерить свое кольцо или чужое может иметь непредсказуемые последствия.

Давний предрассудок происходит от веры в то, что кольца поглощают энергию своих владельцев. Это несет в себе потенциальные риски, включая утрату собственной энергии, удачи или любви.

Можно безотчетно передать свою энергетику или поглотить чужой негатив. Кроме того, носить кольцо, после того как его померил кто-то другой, может нарушить отношения с его первоначальным владельцем.

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Последствия ношения чужого кольца

Энергия, которую несет кольцо, может столкнуться с вашей собственной, принося проблемы и неприятности. Она может передавать чужие мысли, желания, страхи или кошмары, вызывая дискомфорт. Также, ношение кольца женатого человека потенциально может навлечь сглаз, ревность или конфликты, нарушая гармонию отношений с этим человеком.

Исключения из правил

Хотя обычно рекомендуется избегать измерения или разрешать другим измерять ваше кольцо, есть несколько исключений, которые следует рассмотреть:

Покупка нового кольца: покупая его в магазине или ломбарде, отсутствие предыдущего владельца позволяет настроить энергетику изделия так, чтобы оно совпадало с вашим собственным.

Получение кольца в подарок или по наследству: ценные вещи, полученные от близких людей, несут положительную энергетику и могут служить личными амулетами или талисманами.

Кольца для детей или беременных женщин: в этих случаях это считается благотворным, поскольку они приносят удачу и здоровье.

Очистка кольца от посторонних энергий

Если вдруг вы уже дали свое кольцо померить или примерили чужое и после этого почувствовали дискомфорт, беспокойство или ряд несчастий, существуют методы очищения кольца от чужих энергий:

Промывка под проточной водой.

Натирание солью или уксусом.

Выставить его на солнечный или лунный свет.

Пронести над пламенем свечи или дымом ладана.

Поместить его в кристалл горного хрусталя или аметиста.

Прочесть над ним молитву или заклинание.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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