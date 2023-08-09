Почему нельзя держать ложку в чашке: потеряете все деньги

Пить чай, не вынимая ложку из чашки, по-прежнему считается нарушением этикета. Однако это, казалось бы, тривиальное правило имеет более глубокое значение, переплетенное с приметами и поверьями, передающимися из поколения в поколение.

Согласно убеждениям, если оставить чайную ложку в чашке, это может принести финансовую нестабильность и несчастье, особенно мужчинам. Говорят, что такой поступок может привести к банкротству, что делает человека предвестником несчастья. В прошлом людей, занимавшихся этой практикой, часто избегали, поскольку считалось, что их присутствие нарушает гармонию в семье.

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Незамужние девушки, имеющие привычку оставлять ложку в чайной чашке, также подвергаются предрассудкам. Считается, что они с большей вероятностью останутся незамужними, обречены быть старыми девственницами. Это поверье вытекает из представления, что такие девушки не имеют подобающих манер за столом и могут ненароком вызвать для своего будущего мужа материальные неприятности.

Даже замужние женщины не лишены негативных интерпретаций, связанных с этим поступком. По поверью оставить ложку в чашке означает бездетный брак или появление соперницы, которая может разрушить семью.

Интересно, что эту примету можно трактовать и по-другому: ложка в чашке означает льющееся рекой счастье. Однако вынимая столовые приборы, следует соблюдать осторожность.

Если ложка касается одновременно чашки и стола, считается, что это приглашает в дом злых духов. По древним поверьям, такая ложка служит для дьявола средством телепортации, что позволяет ему вселяться в человека и вызвать у него проблемы и болезни.

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