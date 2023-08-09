Чому не можна тримати ложку у чашці: втратите всі гроші

Пити чай, не виймаючи ложку з чашки, як і раніше, вважається порушенням етикету. Однак це, здавалося б, тривіальне правило має більш глибоке значення, переплетене з прикметами та повір'ями, що передаються з покоління до покоління.

Згідно з переконаннями, якщо залишити чайну ложку в чашці, це може принести фінансову нестабільність та нещастя, особливо чоловікам. Кажуть, що такий вчинок може призвести до банкрутства, що робить людину провісником нещастя. У минулому людей, які займалися цією практикою, часто уникали, оскільки вважалося, що їхня присутність порушує гармонію в сім'ї.

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Незаміжні дівчата, які мають звичку залишати ложку в чайній чашці, також піддаються забобонам. Вважається, що вони з більшою ймовірністю залишаться незаміжніми, приречені бути старими дівами. Це повір'я випливає з уявлення, що такі дівчата не мають належних манер за столом і можуть ненароком спричинити для свого майбутнього чоловіка матеріальні неприємності.

Навіть заміжні жінки не позбавлені негативних інтерпретацій, пов'язаних із цим вчинком. За повір'ям залишити ложку в чашці означає бездітний шлюб або появу суперниці, яка може зруйнувати сім'ю.

Цікаво, що цю прикмету можна трактувати і по-іншому: ложка в чашці означає щастя, що ллється рікою. Однак, виймаючи столові прилади, слід бути обережними.

Якщо ложка стосується одночасно чашки і столу, вважається, що це запрошує до будинку злих духів. За стародавніми повір'ями, така ложка служить для диявола засобом телепортації, що дозволяє йому вселятися в людину і викликати в неї проблеми та хвороби.

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