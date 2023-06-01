Подборка лучших фантастических фильмов, которые нельзя пропустить

В царстве, где воображение не знает границ, мир фантастических фильмов увлекает зрителей в необыкновенные путешествия. UAportal подготовил подборку лучших фантастических фильмов на любой вкус.

Аннигиляция

Рейтинг IMDb: 6.8

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 115 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: XYZ Studios

Команда ученых отправляется в опасную экспедицию в таинственное и расширяющееся явление, известное как "Мерцание". Во главе с решительным биологом команда ориентируется в постоянно меняющемся ландшафте, наполненном мутировавшими существами и поражающими воображение явлениями.

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По мере того как они углубляются в неизвестность, они раскрывают секреты, которые ставят под сомнение их рассудок и восприятие реальности. Каждый член команды сталкивается со своими страхами и личными демонами, и они должны противостоять загадке Мерцания, прежде чем оно поглотит их всех.

Суперсемейка 2

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Фантастика

Страна: СШ

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: ABC Productions

В этом долгожданном сиквеле любимая семья супергероев Парров сталкивается с новыми проблемами и приключениями. Когда богатый предприниматель придумывает план по восстановлению имиджа супергероев, Эластигерл оказывается в центре внимания, оставляя Мистера Невероятного справляться с повседневными трудностями воспитания их сверхмощных детей.

Когда появляется новый таинственный злодей, семья должна объединиться и использовать свои уникальные способности, чтобы снова спасти мир. С юмором и невероятным экшеном "Невероятные существа 2" демонстрирует силу семьи и важность принятия своей истинной сущности.

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Человек-муравей и Оса

Рейтинг IMDb: 7.1

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 125 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: XYZ Studios

В этом захватывающем сиквеле Скотт Лэнг, известный также как Человек-муравей, сталкивается с последствиями своего выбора в качестве супергероя и отца. Объединившись с блестящим ученым Хоуп ван Дайн, известной как Оса, они отправляются на задание, чтобы раскрыть секреты прошлого.

По мере того как они сталкиваются с могущественными врагами и перемещаются по квантовому миру, их поиски истины превращаются в гонку со временем. Наполненный захватывающими сжимающимися и расширяющимися сценами, фильм "Человек-муравей и Оса" представляет собой идеальное сочетание юмора и захватывающих приключений.

Мир Юрского периода 2

Рейтинг IMDb: 6.2

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 128 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: ABC Productions

Через три года после разрушения "Мира Юрского периода" извержение вулкана угрожает уничтожить оставшихся динозавров на острове Нублар. Когда остров находится на грани уничтожения, начинается спасательная операция, чтобы сохранить доисторических существ от вымирания.

Вернувшись на остров, Клэр Диринг и Оуэн Грейди раскрывают зловещий заговор, который может иметь далеко идущие последствия для всего мира. В гонке со временем они должны преодолеть коварную местность, избежать опасных хищников и сделать сложный выбор, чтобы защитить динозавров от эксплуатации и обеспечить их выживание.

Первому игроку приготовится

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Фантастика

Страна: США

Продолжительность: 140 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: PQR Films

В антиутопическом будущем, где реальный мир страдает от перенаселения и хаоса, люди ищут утешения в мире виртуальной реальности, известном как OASIS. Когда создатель OASIS уходит из жизни, он оставляет после себя задачу, меняющую жизнь.

Уэйд Уоттс, обычный подросток, отправляется в захватывающий квест в OASIS, где игроки должны разгадать загадки, сразиться с противниками и открыть главный приз – спрятанное пасхальное яйцо, дающее контроль над виртуальным миром. По мере углубления в виртуальную вселенную Уэйд познает силу дружбы, последствия жадности и важность борьбы за правое дело.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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