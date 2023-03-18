Подборка лучших фильмов ужасов: страшно будет каждому

UAportal подготовил подборку лучших фильмов ужасов, выпущенных в период с 2007 по 2013 год. Здесь представлены пять жутких фильмов, которые заслужили рейтинг IMDB 6,5 и выше и предлагают что-то для каждого поклонника жанра.

Заклятие

IMDB Рейтинг: 8,5

Жанр: ужасы/мистика

Страна: США; Продолжительность 112 минут; Год 2013

Продюсер: Джеймс Ван

Этот сверхъестественный фильм ужасов рассказывает о расследователях паранормальных явлений Эде и Лоррейн Уоррен, которые были вызваны на помощь семье, терроризируемой злым духом, живущим в их доме. Фильм получил высокую оценку за неподдельный страх, сильную игру актеров и внимание к деталям эпохи.

Видео дня

Впусти меня

IMDB Рейтинг: 8

Жанр: ужасы/романтика

Страна: Швеция; Продолжительность 115 минут; Год 2008

Продюсер: Томас Альфредсон

Этот шведский романтический фильм ужасов основан на одноименном романе Джона Эйвиде Линдквиста. В фильме рассказывается о 12-летнем мальчике, который дружит с девочкой-вампиром, живущей по соседству, и узнает ее страшную тайну, когда выясняет, что ей нужна кровь, чтобы выжить. Фильм получил высокую оценку за уникальный взгляд на традиционную историю о вампирах, а также за сочетание элементов ужасов и романтики.

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Затащи меня в Ад

IMDB Рейтинг: 7

Жанр: ужасы/комедия

Страна: США; Продолжительность 99 минут; Год 2009

Продюсер: Сэм Рэйми

Этот комедийный фильм ужасов рассказывает об амбициозном кредитном инспекторе из Лос-Анджелеса, который невольно проклинает старую женщину могущественным древним демоном после того, как отклоняет ее заявление о продлении срока выплаты ипотечного кредита. Критики высоко оценили фильм за сочетание мрачного юмора и пугающего напряжения, а также за мастерскую режиссуру Сэма Рэйми.

Паранормальное явление

IMDB Рейтинг: 6,5

Жанр: ужасы

Страна: США; Продолжительность 86 мин; Год 2007

Продюсер: Орен Пели

Этот малобюджетный фильм рассказывает о паре, пытающейся задокументировать странные явления, происходящие в их доме, с помощью видеокамер, установленных по всему дому. Фильм получил высокую оценку за инновационный подход к созданию напряженности с помощью тонких звуковых эффектов и движения камеры, что сделало его одним из самых успешных независимых фильмов, когда-либо созданных.

Пила V

IMDB Рейтинг: 6.8

Жанр: психологический триллер /ужасы

Страна: США; Продолжительность 92 минуты; Год 2008

Продюсер Дэвид Хакл

Пила V – это очередное возвращение Джигсоу, который заставляет пятерых незнакомцев пройти через смертельные игры, призванные проверить их силу воли и вывести их за все границы, а также расследует свою собственную прошлую жизнь и мотивы перед своей безвременной смертью. В пятой части популярной франшизы основное внимание уделяется детективу Марку Хоффману, который должен успеть до того, как наследие Джигсоу будет раскрыто.

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