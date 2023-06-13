Подборка лучших комедийных фильмов: насладитесь каждой минутой смеха

Комедийные фильмы обладают удивительной способностью привносить смех и радость в нашу жизнь, обеспечивая столь необходимый выход из обыденности. UAportal представляет статью о характеристиках и особенностях некоторых из самых незабываемых комедийных фильмов.

Мистер Бин на отдыхе

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Комедия

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 90 минут

Год выпуска: 2007

Главный продюсер: Питер Беннетт-Джонс

В фильме "Мистер Бин на отдыхе" любимый и эксцентричный персонаж мистер Бин в исполнении Роуэна Аткинсона отправляется в хаотичный отпуск на Французскую Ривьеру. Случайно разлучив маленького мальчика с отцом и устраивая беспорядки, мистер Бин оказывается втянутым в серию злоключений, включающих в себя казус Каннского кинофестиваля и неожиданную дружбу.

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Он, я и его друзья

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 110 минут

Год выпуска: 2006

Главный продюсер: Энтони Руссо

В фильме "Он, я и его друзья" Карл и Молли Петерсон, которых играют Мэтт Диллон и Кейт Хадсон, – молодожены, чья жизнь принимает неожиданный оборот, когда лучший друг Карла, Рэнди Дюпри (Оуэн Уилсон), переезжает к ним после потери работы и дома. Свободолюбивый характер и нестандартное поведение Рэнди вносят хаос в домашнюю жизнь Питерсонов, приводя к ряду уморительных и неловких ситуаций. По мере того, как супруги преодолевают трудности семейной жизни и неожиданного гостя, они открывают для себя ценные уроки любви и дружбы.

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Любовь и прочие неприятности

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год выпуска: 2006

Главный продюсер: Скотт Рудин

Фильм "Любовь и прочие неприятности" рассказывает историю Триппа, которого играет Мэттью МакКонахи, беззаботного холостяка, который все еще живет со своими родителями. Пытаясь побудить его покинуть гнездо, родители нанимают красивую и талантливую женщину по имени Пола (Сара Джессика Паркер), чтобы она притворилась девушкой мечты Триппа. Однако по мере того, как Трипп и Пола проводят все больше времени вместе, между ними зарождаются искренние чувства, что приводит к восхитительному сочетанию комедии и романтики.

Просто друзья

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год выпуска: 2005

Главный продюсер: Уильям С. Бисли

Фильм "Просто друзья" рассказывает историю Криса Брандера, которого играет Райан Рейнольдс, бывшего старшеклассника с избыточным весом, который возвращается в родной город на каникулы. Воссоединившись со своей давней подругой Джейми Пал мер (Эми Смарт), Крис обнаруживает, что застрял в френдзоне. Решив завоевать ее сердце, Крис отправляется в уморительное путешествие по самосовершенствованию и преображению.

Четыре Рождества

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 88 минут

Год выпуска: 2008

Главный продюсер: Гари Барбер

Фильм "Четыре Рождества" рассказывает о супругах Брэде и Кейт, сыгранных Винсом Воном и Риз Уизерспун, которые, чтобы избежать семейных праздников, обычно сбегают в отпуск на острова. Однако, когда туман отменяет их планы, они вынуждены столкнуться со своими неблагополучными семьями и посетить четыре разных рождественских праздника за один день. Каждый визит приносит новый набор эксцентричных родственников и юмористических казусов, проверяя отношения Брэда и Кейт и бросая вызов их предрассудкам о семье.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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