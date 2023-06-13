Підбірка найкращих комедійних фільмів: насолоджуйтеся кожною хвилиною сміху

Комедійні фільми мають дивовижну здатність привносити сміх і радість у наше життя, забезпечуючи такий необхідний вихід із буденності. UAportal представляє статтю про характеристики та особливості деяких із найбільш незабутніх комедійних фільмів.

Містер Бін на відпочинку

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 90 хвилин

Рік виконання: 2007

Головний продюсер: Пітер Беннетт-Джонс

У фільмі "Містер Бін на відпочинку" улюблений та ексцентричний персонаж містер Бін у виконанні Роуена Аткінсона вирушає у хаотичну відпустку на Французьку Рів'єру. Випадково розлучивши маленького хлопчика з батьком і влаштовуючи заворушення, містер Бін виявляється втягнутим у серію пригод, що включають казус Канського кінофестивалю і несподівану дружбу.

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Він, я та його друзі

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 110 хвилин

Рік виконання: 2006

Головний продюсер: Ентоні Руссо

У фільмі "Він, я та його друзі" Карл і Моллі Петерсон, яких грають Метт Діллон і Кейт Хадсон, – молодята, чиє життя приймає несподіваний оборот, коли найкращий друг Карла, Ренді Дюпрі (Оуен Вілсон), переїжджає до них після втрати роботи та будинки. Волелюбний характер і нестандартна поведінка Ренді вносять хаос у домашнє життя Пітерсонів, призводячи до ряду привабливих і незручних ситуацій. У міру того, як подружжя долає труднощі сімейного життя та несподіваного гостя, вони відкривають собі цінні уроки кохання та дружби.

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Кохання та інші неприємності

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік виконання: 2006

Головний продюсер: Скотт Рудін

Фільм "Кохання та інші неприємності" розповідає історію Тріпа, якого грає Меттью МакКонахі, безтурботного холостяка, який все ще живе зі своїми батьками. Намагаючись спонукати його покинути гніздо, батьки наймають красиву та талановиту жінку на ім'я Пола (Сара Джесіка Паркер), щоб вона вдавала дівчину мрії Тріпа. Однак у міру того, як Тріпп та Пола проводять все більше часу разом, між ними зароджуються щирі почуття, що призводить до чудового поєднання комедії та романтики.

Просто друзі

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік виконання: 2005

Головний продюсер: Вільям С. Біслі

Фільм "Просто друзі" розповідає історію Кріса Брандера, якого грає Райан Рейнольдс, колишнього старшокласника з надмірною вагою, яка повертається до рідного міста на канікули. Возз'єднавшись зі своєю давньою подругою Джеймі Пал Мер (Емі Смарт), Кріс виявляє, що застряг у френдзоні. Вирішивши завоювати її серце, Кріс вирушає в привабливу подорож з самовдосконалення і перетворення.

Чотири Різдва

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 88 хвилин

Рік виконання: 2008

Головний продюсер: Гарі Барбер

Фільм "Чотири Різдва" розповідає про подружжя Бред і Кейт, зіграних Вінсом Воном і Різ Уізерспун, які, щоб уникнути сімейних свят, зазвичай збігають у відпустку на острови. Однак, коли туман скасовує їхні плани, вони змушені зіштовхнутися зі своїми неблагополучними сім'ями та відвідати чотири різні різдвяні свята за один день. Кожен візит приносить новий набір ексцентричних родичів та гумористичних казусів, перевіряючи стосунки Бреда та Кейт та кидаючи виклик їхнім забобонам про сім'ю.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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