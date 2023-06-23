Пять интересных фактов о Джордже Клуни: продавал женские туфли и боролся с параличом

Джордж Клуни, оскароносный американский актер, режиссер и активист, широко известен благодаря своим ролям в популярных телешоу и фильмах. UAportal подготовил пять интригующих и малоизвестных фактов об этой влиятельной фигуре.

Разнообразная трудовая биография

Путь Джорджа Клуни к успеху не был обычным. Во время учебы в Университете Цинциннати он решил не заканчивать его и вместо этого изучал различные профессии, чтобы свести концы с концами. От продажи женских туфель до продажи страховок "от двери к двери", складирования товара на полках, работы на стройке и даже резки табака – Клуни перебрал множество профессий, прежде чем нашел свое призвание в индустрии развлечений.

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Борьба с проблемами здоровья

В возрасте 14 лет Джордж Клуни столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, когда в течение года боролся с параличом Белла – заболеванием, вызывающим паралич лица. Кроме того, он испытывал дискомфорт от кровоточащих язв желудка. Несмотря на эти проблемы со здоровьем, Клуни упорствовал и добился больших успехов в своей карьере.

Невероятный компаньон

Одним из малоизвестных аспектов жизни Джорджа Клуни является его любовь к животным. Когда-то у него была домашняя свинья по имени Макс, которую ему подарила его тогдашняя подруга Келли Престон.

Макс сыграл важную роль в жизни Клуни, даже спас его от потенциальной опасности. Макс не только участвовал в интервью с Клуни, но и делил с ним постель, а также имел уникальную возможность путешествовать на личном самолете Джона Траволты.

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Красота и мозги

Джордж Клуни выделяется не только своей очаровательной внешностью, но и интеллектом. Его признали обладателем не только красоты, но и ума: он вошел в список "Самых красивых мужчин в мире", а также занял место в списке "50 самых умных людей Голливуда" по версии журнала Entertainment Weekly. Такое сочетание привлекательности и интеллекта способствовало широкой популярности и успеху Клуни.

Ставка на брак и родительство

Джордж Клуни имеет интригующую позицию в отношении брака и родительства. Пережив развод, он поклялся никогда больше не жениться и не иметь детей. Мишель Пфайффер и Николь Кидман были настолько убеждены, что Клуни изменит свое решение, что поставили на это по 10 000 долларов. Однако оказалось, что они ошиблись, и Клуни не принял деньги. Вместо этого он предложил ставку "удвоение или ничего", поспорив, что у него будут дети к 50 годам.

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