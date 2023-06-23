П'ять цікавих фактів про Джорджа Клуні: продавав жіночі туфлі та боровся з паралічем

Джордж Клуні, оскароносний американський актор, режисер та активіст, широко відомий завдяки своїм ролям у популярних телешоу та фільмах. UAportal підготував п'ять інтригуючих та маловідомих фактів про цю впливову фігуру.

Різноманітна трудова біографія

Шлях Джорджа Клуні до успіху був звичайним. Під час навчання в Університеті Цинциннаті він вирішив не закінчувати його і натомість вивчав різні професії, щоб звести кінці з кінцями. Від продажу жіночих туфель до продажу страховок "від дверей до дверей", складування товару на полицях, роботи на будівництві і навіть різання тютюну – Клуні перебрав безліч професій, перш ніж знайшов своє покликання в індустрії розваг.

Відео дня

Читайте також: Вплив Авріл Лавін у музиці: як співачка змінила шоубіз

Боротьба із проблемами здоров'я

У віці 14 років Джордж Клуні зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям, коли протягом року боровся з паралічем Белла – захворюванням, яке викликає параліч обличчя. Крім того, він відчував дискомфорт від виразок шлунка, що кровоточать. Попри ці проблеми зі здоров'ям, Клуні наполягав і досяг великих успіхів у своїй кар'єрі.

Неймовірний компаньйон

Одним із маловідомих аспектів життя Джорджа Клуні є його любов до тварин. Колись у нього була домашня свиня на ім'я Макс, яку йому подарувала його тодішня подруга Келлі Престон.

Макс відіграв важливу роль у житті Клуні, навіть урятував його від потенційної небезпеки. Макс не лише брав участь в інтерв'ю з Клуні, але й ділив з ним ліжко, а також мав унікальну нагоду подорожувати власним літаком Джона Траволти.

Читайте також: Як Леонардо Ді Капріо змінив кінематограф

Краса та мізки

Джордж Клуні вирізняється не лише своєю чарівною зовнішністю, а й інтелектом. Його визнали володарем не лише краси, а й розуму: він увійшов до списку "Найкрасивіших чоловіків у світі", а також посів місце у списку "50 найрозумніших людей Голлівуду" за версією журналу Entertainment Weekly. Таке поєднання привабливості та інтелекту сприяло широкій популярності та успіху Клуні.

Ставка на шлюб та батьківство

Джордж Клуні має інтригуючу позицію щодо шлюбу та батьківства. Переживши розлучення, він поклявся ніколи більше не одружуватися і не мати дітей. Мішель Пфайффер та Ніколь Кідман були настільки переконані, що Клуні змінить своє рішення, що поставили на це по 10 000 доларів. Однак виявилось, що вони помилилися, і Клуні не прийняв грошей. Натомість він запропонував ставку "подвоєння чи нічого", посперечавшись, що у нього будуть діти до 50 років.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !