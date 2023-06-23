Пять интересных фактов о Мадонне: облила покупателя желе и снялась в скандальной рекламе

Мадонна, культовая поп-звезда, на протяжении десятилетий покоряла зрителей своей музыкой, модой и нестандартными выступлениями. UAportal подготовил подборку увлекательных фактов, которые проливают свет на различные аспекты ее жизни и карьеры.

Как мать, как дочь

Воспитание Мадонны было отмечено трогательной связью с ее покойной матерью, Мадонной Луизой, которая трагически скончалась от рака груди, когда Мадонне было всего пять лет. Мадонна была названа в честь своей матери. Чтобы избежать путаницы, ее семья ласково называла ее "Маленькая Нонни", создавая уникальную связь между матерью и дочерью.

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Увольнение с работы

До того как стать знаменитой, Мадонна работала в закусочной Dunkin Donuts на оживленной Таймс-сквер в Нью-Йорке. Однако ее работа там была недолгой, так как ее уволили за инцидент, когда она облила покупателя желе из пончика. Кроме того, Мадонна однажды позировала для фотографии обнаженной натуры, снимаясь для студентов-художников и заработав скромную сумму в 30 долларов.

От группы к сольному творчеству

Путь Мадонны к успеху был вымощен решимостью и стойкостью. После многочисленных прослушиваний она получила роль бэк-вокалистки и танцовщицы для французского исполнителя диско Патрика Эрнандеса в 1979 году.

Она также создала несколько групп, включая Madonna & The Sky, The Millionaires и Emmy, прежде чем привлекла внимание Sire Records. Именно благодаря этому поворотному моменту Мадонна прорвалась в качестве сольной исполнительницы.

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Реклама, которая едва вышла в эфир

Творческие начинания Мадонны иногда вызывали споры, примером чему может служить злополучная реклама, которую она сняла для Coca Cola. Реклама, которая совпала с выходом ее клипа на песню "Like a Prayer", была снята в католической церкви и содержала сцены, которые были сочтены слишком откровенными для религиозных чувств.

В связи с этим реклама была быстро остановлена. Несмотря на отмену рекламы, Мадонна все равно получила за свое участие в ней солидный гонорар в размере 5 миллионов долларов.

Вдохновительница стиля 80-х

Влияние Мадонны распространяется не только на ее музыку, ведь она сыграла ключевую роль в формировании модных тенденций 1980-х годов. Марипол, художник, кинопродюсер и стилист, сотрудничал с Мадонной и создал ее фирменный стиль. Толстые кружевные топы, обилие браслетов, сеточки и распятия стали синонимами стиля Мадонны, вдохновляя бесчисленных поклонников моды и оставляя неизгладимый след на культурном ландшафте эпохи.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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