П'ять цікавих фактів про Мадонну: облила покупця желе і знялася у скандальній рекламі

Мадонна, культова поп-зірка, протягом десятиліть підкорювала глядачів своєю музикою, модою та нестандартними виступами. UAportal підготував добірку захоплюючих фактів, які проливають світло на різні аспекти її життя та кар'єри.

Як мати, як дочка

Виховання Мадонни було відзначено зворушливим зв'язком з її покійною матір'ю, Мадонною Луїзою, яка трагічно померла від раку грудей, коли Мадонні було лише п'ять років. Мадонну було названо на честь своєї матері. Щоб уникнути плутанини, її сім'я ласкаво називала її "Маленька Нонні", створюючи унікальний зв'язок між матір'ю та дочкою.

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Звільнення з роботи

Перш ніж стати знаменитою, Мадонна працювала в закусочній Dunkin Donuts на жвавій Таймс-сквер у Нью-Йорку. Однак її робота там була недовгою, оскільки її звільнили за інцидент, коли вона облила покупця желе з пончика. Крім того, Мадонна одного разу позувала для фотографії оголеної натури, знімаючись для студентів-художників та заробивши скромну суму 30 доларів.

Від гурту до сольної творчості

Шлях Мадонни до успіху був вимощений рішучістю та стійкістю. Після численних прослуховувань вона отримала роль бек-вокалістки та танцівниці для французького виконавця диско Патріка Ернандеса у 1979 році.

Вона також створила кілька груп, включаючи Madonna & Sky, The Millionaires та Emmy, перш ніж привернула увагу Sire Records. Саме завдяки цьому поворотному моменту Мадонна прорвалася як сольна виконавиця.

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Реклама, яка ледь вийшла в ефір

Творчі починання Мадонни іноді викликали суперечки, прикладом чого може бути злощасна реклама, яку зняла для Coca Cola. Реклама, яка збіглася з виходом її кліпу на пісню "Like a Prayer", була знята в католицькій церкві і містила сцени, які вважалися надто відвертими для релігійних почуттів.

У зв'язку з цим рекламу було швидко зупинено. Попри скасовування реклами, Мадонна все одно отримала за свою участь у ній солідний гонорар у розмірі 5 мільйонів доларів.

Натхненниця стилю 80-х

Вплив Мадонни поширюється як на її музику, адже вона зіграла ключову роль формуванні модних тенденцій 1980-х років. Маріпол, художник, кінопродюсер та стиліст, співпрацював з Мадонною та створив її фірмовий стиль. Товсті мереживні топи, велика кількість браслетів, сіточки і розп'яття стали синонімами стилю Мадонни, надихаючи незліченних шанувальників моди і залишаючи незабутній слід на культурному ландшафті епохи.

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