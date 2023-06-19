Пять лучших фильмов о путешествиях во времени, которые нельзя пропустить
Фильмы о путешествиях во времени являются популярным жанром среди кинозрителей на протяжении десятилетий. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов о путешествиях во времени с 2017 по 2021 год, которые отправят вас в захватывающее дух странствие.
Довод
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Экшн, Научно-фантастический
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 30мин
Год: 2020
Продюсер: Кристофер Нолан
Главный герой, секретный агент, известный только как Протагонист, получает задание предотвратить Третью мировую войну с помощью путешествия во времени. Он должен справиться с опасностями мира, изменяющего время, и противостоять антагонисту, который может общаться с будущим.
Увидимся вчера
Рейтинг IMDB: 5.9
Жанр: Драма, Научно-фантастический
Страна: США
Продолжительность: 1ч 26мин
Год: 2019
Продюсер: Спайк Ли
Два лучших друга и научные вундеркинды строят машины времени, чтобы предотвратить трагедию. Однако вскоре они понимают, что каждое изменение, сделанное ими в прошлом, имеет непредвиденные последствия в будущем.
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Ловушка времени
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Экшн, Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 27мин
Год: 2017
Продюсер: Марк Деннис и Бен Фостер
Группа студентов отправляется на поиски своего пропавшего профессора и оказывается запертой в пещере, где время движется медленнее. Они должны справиться с опасностями пещеры, пытаясь найти выход и выяснить правду об исчезновении своего профессора.
Грань времени
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Драма, Научно-фантастический
Страна: США
Продолжительность: 1ч 41мин
Год: 2019
Продюсер: Джастин Бенсон и Аарон Мурхед
Два парамедика сталкиваются с серией странных смертей, которые, похоже, связаны с новым дизайнерским наркотиком под названием "Синхроник". Препарат позволяет пользователям путешествовать во времени, но с опасными последствиями.
Зависнуть в Палм-Спрингс
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Комедия, фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 1ч 30мин
Год: 2020
Продюсер: Энди Сэмберг
Двое незнакомцев встречаются на свадьбе в Палм-Спрингс и попадают в петлю времени, переживая один и тот же день снова и снова. Они должны понять, как разорвать этот замкнутый круг и жить дальше.
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