Пять лучших фильмов о путешествиях во времени, которые затягивают не на шутку
UAportal подготовил увлекательное исследование жанра путешествий во времени, в котором реальность изгибается, а неожиданные повороты встречаются сплошь и рядом.
Человек, который убил Гитлера, и затем снежного человека
Рейтинг IMDB: 5.6
Жанр: Путешествие во времени
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 38 минут
Год производства: 2018
Главный продюсер: XYZ Films
Фильм "Человек, который убил Гитлера, и затем снежного человека" знакомит с Кельвином Барром, ветераном Второй мировой войны, который возглавлял секретную миссию по убийству Адольфа Гитлера. Спустя десятилетия к престарелому Барру обращается правительство с просьбой уничтожить другое легендарное существо – снежного человека, представляющего серьезную угрозу для человечества. Через серию флэшбэков и скачков во времени фильм переплетает прошлое и настоящее Барра, раскрывая последствия его героических поступков и влияние, которое они оказывают на мир.
Счастливого нового дня смерти
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: Путешествие во времени
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 40 минут
Год производства: 2019
Главный продюсер: Blumhouse Productions
В фильме "Счастливого нового дня смерти" Три Гелбман снова оказывается в ловушке временной петли. Однако на этот раз в петлю попали и друзья, создав сложную паутину временных линий.
Пытаясь выяснить происхождение петли времени, Три понимает, что изменение прошлого может привести к неожиданным последствиям. Столкнувшись с новыми проблемами и моральными дилеммами, она должна ориентироваться в многочисленных реальностях, чтобы спасти своих друзей и вырваться из вечного круговорота смерти.
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Бойфренд из будущего
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Путешествие во времени
Страна производства: Великобритания
Продолжительность: 2 часа 3 минуты
Год производства: 2013
Главный продюсер: Working Title Films
В фильме "Бойфренд из будущего" Тим Лейк обнаруживает, что мужчины в его семье обладают необыкновенной способностью путешествовать во времени. Используя обретенную силу, Тим пытается улучшить свою жизнь и найти настоящую любовь.
Однако вскоре он узнает, что вмешательство во время имеет свои последствия. Пройдя через сложности любви, потерь и личностного роста, Тим должен решить, как использовать свой уникальный дар и дорожить теми моментами, которые действительно имеют значение.
Довод
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Путешествие во времени
Страна производства: США, Великобритания
Продолжительность: 2 часа 30 минут
Год производства: 2020
Главный продюсер: Syncopy
"Довод" знакомит нас с секретным агентом, известным как Протагонист, которому поручено предотвратить катастрофическое событие, связанное с манипуляцией временем. Погружаясь в мир шпионажа и международных интриг, он сталкивается с загадочной технологией, позволяющей путешествовать во времени как вперед, так и назад.
С каждым поворотом протагонист должен ориентироваться в сложной паутине инверсии, где прошлое и будущее переплетаются. В напряженной борьбе со временем он должен разгадать секреты Тенета, чтобы спасти мир от уничтожения.
Проект "Сила"
Рейтинг IMDB: 6.0
Жанр: Путешествие во времени
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 53 минуты
Год производства: 2020
Главный продюсер: Screen Arcade
В фильме "Проект "Сила" загадочная новая таблетка наделяет своих пользователей сверхчеловеческими способностями на пять минут. Однако источник этих способностей глубоко переплетен с понятием времени.
Когда бывший солдат, дилер и местный полицейский объединяют усилия, чтобы раскрыть правду о происхождении таблетки, они обнаруживают темный заговор, который ставит под сомнение их восприятие реальности. Время идет, и они должны противостоять собственным страхам и использовать свои новообретенные силы, чтобы защитить свой город от хаоса.
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