Пять лучших фильмов с Джимом Керри: перевоплощение актера поражают

UAportal подготовил пять фильмов, которые обязательно нужно посмотреть с Джимом Керри в главной роли. Актер в этих фильмах максимально показал свое мастерство.

Всегда говори "ДА"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 44мин

Год: 2008

Главный продюсер: Дэвид Хейман

В восхитительной комедии "Всегда говори "ДА" Джим Кэрри играет Карла Аллена, человека, который решил изменить свою жизнь, говоря "да" каждой возможности, которая появляется на его пути. Когда Карл начинает следовать этой новой философии, его жизнь принимает неожиданные повороты, и он открывает для себя силу позитива и радость принятия нового опыта. Харизматичная игра Кэрри привносит смех и тепло в этот душевный фильм, который напоминает нам о том, что нужно не упустить день и принять жизненные возможности.

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Пингвины мистера Поппера

Рейтинг IMDb: 6/10

Жанр: Комедия, Семейный, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1ч 34мин

Год: 2011

Главный продюсер: Джон Дэвис

Приготовьтесь к смеху и очаровательным пингвинам в фильме "Пингвины мистера Поппера". Джим Кэрри исполняет роль Тома Поппера, успешного бизнесмена, чья жизнь принимает восхитительный оборот, когда он получает в наследство шесть озорных пингвинов.

По мере того как Том учится справляться с трудностями воспитания пингвинов в своей нью-йоркской квартире, он открывает для себя силу семьи, дружбы и принятия радостного хаоса, который приходит вместе с ними. Комедийный талант и душевное исполнение Кэрри делают этот фильм обязательным для просмотра всей семьей.

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Эйс Вентура: Розыск домашних животных

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Комедия, Криминал

Страна: США

Продолжительность: 1ч 26мин

Год: 1994

Главный продюсер: Джеймс Г. Робинсон

В пронзительно смешном фильме "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" Джим Керри привносит свое фирменное веселье в роль эксцентричного детективав по поиску животных Эйса Вентуры. Когда пропадает талисман команды "Дельфины Майами", Эйс призван раскрыть дело и вернуть любимого дельфина. Зашкаливающая комедия и запредельные выходки Кэрри превращают этот фильм в смехотворное приключение, демонстрирующее его уникальный талант оживлять персонажей.

Брюс Всемогущий

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Комедия, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1ч 41мин

Год: 2003

Главный продюсер: Том Шэдьяк

В фильме "Брюс Всемогущий" Джим Керри играет роль Брюса Нолана, неудачливого репортера новостей, который в минуту разочарования обращается к Богу с просьбой позволить ему управлять миром. Удивительно, но Бог, которого изображает Морган Фриман, наделяет Брюса божественной силой на неделю, чтобы проверить, сможет ли он справиться с ответственностью.

Комедийный гений Кэрри сияет, когда он исследует уморительные и зачастую хаотичные последствия обладания неограниченной властью. По мере того как Брюсу приходится отвечать на миллионы молитв и формировать реальность в соответствии со своими прихотями, он усваивает ценные уроки смирения, важности ответственного использования власти и истинного значения счастья.

Настоящее преступление

Рейтинг IMDb: 4.7/10

Жанр: Криминал, Драма, Триллер

Страна: США, Великобритания, Польша

Длительность: 1ч 32мин

Год: 2016

Главный продюсер: Бретт Рэтнер

В напряженном и захватывающем триллере "Настоящее преступление" Джим Керри отходит от своих обычных комедийных ролей, чтобы сыграть Тадека, беспокойного детектива, поглощенного холодным делом. Вдохновленный реальной историей, фильм погружает в темный и тревожный мир расследования убийств с неожиданными поворотами.

Сюжет вращается вокруг неустанной погони Тадека за писателем по имени Козлов, которого играет Мартон Чокас, который, как оказалось, совершил ужасное преступление, отражающее один из его собственных романов. По мере того, как Тадек все глубже погружается в это дело, он запутывается в паутине обмана, коррупции и грязной подноготной преступного мира Варшавы.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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