Пять лучших фильмов с Николасом Кейджем в главной роли, которые нужно посмотреть каждому

UAportal подготовил список пяти лучших фильмов, которые обязательно нужно посмотреть с Николасом Кейджем в главной роли. От захватывающих триллеров до душещипательных драм, Николас Кейдж на протяжении своей карьеры играл самых разных персонажей.

Крейсер

Рейтинг IMDB: 5.2

Жанр: Боевик, Драма, История

Страна: США

Продолжительность: 2ч 08мин

Год: 2016

Продюсер: Ричард Рионда Дель Кастро, Майкл Мендельсон

Фильм "Крейсер" рассказывает подлинную историю о потоплении корабля USS Indianapolis и последовавшей за этим ужасающей истории выживания. Николас Кейдж играет капитана Чарльза Батлера Маквея III, на которого возлагают вину за катастрофу и который предстает перед военным трибуналом. Борясь за свое имя, он вынужден одновременно справляться с травмой, полученной в результате этого испытания, и с потерей своего экипажа.

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Мерзлая земля

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: биография, криминал, драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 45мин

Год: 2013

Продюсер: 50 Cent, Ремингтон Чейз

В фильме "Мерзлая земля" Николас Кейдж играет роль полицейского штата Аляска Джека Халкомба, который расследует убийства нескольких женщин, совершенные серийным убийцей Робертом Хансеном (Джон Кьюсак). С помощью выжившей женщины (Ванесса Хадженс) Халкомб наперегонки со временем пытается поймать убийцу до того, как он нанесет новый удар.

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Призрачный гонщик 2

Рейтинг IMDB: 4.3

Жанр: Экшн, Фэнтези, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2011

Продюсер: Ашок Амритрадж, Майкл Де Лука

В фильме "Призрачный гонщик 2" Николас Кейдж вновь играет роль Джонни Блейза, каскадера, который также является сверхъестественным Призрачным гонщиком. На этот раз Блейз завербован тайной сектой, чтобы помешать демону завладеть телом маленького мальчика. Сражаясь с демоном и своими собственными внутренними противоречиями, Блейз должен столкнуться со своим прошлым и последствиями действий.

Сокровище нации: Книга тайн

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 2ч 4мин

Год: 2007

Продюсер: Джерри Брукхаймер

"Сокровище нации: Книга тайн" – продолжение первого фильма "Сокровище нации". Николас Кейдж возвращается в роли Бенджамина Франклина Гейтса, который должен очистить имя своей семьи, найдя правду об убийстве Авраама Линкольна. С помощью своих друзей и семьи Гейтс идет по следу улик, которые приводят его к раскрытию огромного заговора.

Город ангелов

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Драма, Фэнтези, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 54мин

Год: 1998

Продюсер: Чарльз Ровен, Доун Стил

"Город ангелов" – это романтический фантастический фильм, в котором Николас Кейдж играет ангела по имени Сет. Сет влюбляется в доктора из числа людей (Мег Райан) и вынужден выбирать между любовью к ней и долгом перед своей небесной миссией. Пройдя через сложности любви и потерь, Сет узнает, что значит быть человеком.

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