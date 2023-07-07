П'ять найкращих фільмів з Ніколасом Кейджем у головній ролі, які потрібно подивитися кожному

UAportal підготував список п'яти найкращих фільмів, які обов'язково потрібно подивитися з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Від захоплюючих трилерів до жалюгідних драм, Ніколас Кейдж протягом своєї кар'єри грав найрізноманітніших персонажів.

Крейсер

Рейтинг IMDB: 5.2

Жанр: Бойовик, Драма, Історія

Країна: США

Тривалість: 2год 08хв

Рік: 2016

Продюсер: Річард Ріонда Дель Кастро, Майкл Мендельсон

Фільм "Крейсер" розповідає справжню історію про потоплення корабля USS Indianapolis і жахливу історію виживання, що послідувала за цим. Ніколас Кейдж грає капітана Чарльза Батлера Маквея III, на якого покладають провину за катастрофу і постає перед військовим трибуналом. Борючись за своє ім'я, він змушений одночасно справлятися з травмою, отриманою внаслідок цього випробування, та зі втратою свого екіпажу.

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Мерзла земля

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: біографія, кримінал, драма

Країна: США

Тривалість: 1год 45хв

Рік: 2013

Продюсер: 50 Cent, Ремінгтон Чейз

У фільмі "Мерзла земля" Ніколас Кейдж грає роль поліцейського штату Аляска Джека Халкомба, який розслідує вбивства кількох жінок, вчинені серійним убивцею Робертом Хансеном (Джон Кьюсак). За допомогою жінки (Ванесса Хадженс) Халкомб наввипередки згодом намагається зловити вбивцю до того, як він завдасть нового удару.

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Примарний гонщик 2

Рейтинг IMDB: 4.3

Жанр: Екшн, Фентезі, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2011

Продюсер: Ашок Амрітрадж, Майкл Де Лука

У фільмі "Примарний гонщик 2" Ніколас Кейдж знову грає роль Джонні Блейза, каскадера, який також є надприродним примарним гонщиком. Цього разу Блейз завербований таємною сектою, щоб завадити демону заволодіти тілом маленького хлопчика. Борючись з демоном та своїми власними внутрішніми протиріччями, Блейз повинен зіштовхнутися зі своїм минулим та наслідками дій.

Скарб нації: Книга таємниць

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 2год 4хв

Рік: 2007

Продюсер: Джеррі Брукхаймер

"Скарб нації: Книга таємниць" – продовження першого фільму "Скарб нації". Ніколас Кейдж повертається в ролі Бенджаміна Франкліна Гейтса, який має очистити ім'я своєї сім'ї, знайшовши правду про вбивство Авраама Лінкольна. За допомогою своїх друзів та родини Гейтс йде слідом доказів, які призводять його до розкриття величезної змови.

Місто ангелів

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Драма, Фентезі, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 54хв

Рік: 1998

Продюсер: Чарльз Ровен, Доун Стіл

"Місто ангелів" – це романтичний фантастичний фільм, у якому Ніколас Кейдж грає ангела на ім'я Сет. Сет закохується в лікаря з-поміж людей (Мег Райан) і змушений вибирати між любов'ю до неї і обов'язком перед своєю небесною місією. Пройшовши через складності любові та втрат, Сет дізнається, що означає бути людиною.

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