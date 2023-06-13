Пять лучших видов сухого вина: какой напиток выбирают гурманы

Сухие вина являются популярным выбором среди любителей вина благодаря их отличительным вкусовым качествам и универсальности. Они предлагают восхитительный опыт для тех, кто ценит сложность и элегантность этой категории вин. UAportal подготовил список пяти лучших типов сухих вин.

Шардоне

Шардоне, несомненно, является одним из самых известных и широко распространенных сухих белых вин. Родом из Бургундского региона Франции, этот сорт винограда получил всемирное признание.

Вина Шардоне характеризуются средним или полным составом, с ароматами от свежего зеленого яблока и цитрусовых до сливочных нот ванили и масла. Они прекрасно сочетаются с морепродуктами, мясом птицы и сливочными блюдами из макарон.

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Каберне Совиньон

Каберне Совиньон – ведущий сорт красного винограда, из которого получаются крепкие и насыщенные сухие красные вина. Происходящие из Бордо, Франция, эти вина обладают глубоким вкусом черной смородины, ежевики и темной вишни, дополненным нотками кедра, табака и специй. Благодаря крепким танинам и потенциалу выдержки, вина Каберне Совиньон идеально подходят к мясу на гриле, сытным тушеным блюдам и выдержанным сырам.

Пино Нуар

Пино Нуар, который часто называют "виноградом разбитого сердца", славится своей утонченностью и элегантностью. Этот сорт красного винограда родом из Бургундии (Франция) производит легкие и среднетелые вина с тонким ароматом красных ягод, вишни и земляными нотками. Вина из Пино Нуар невероятно универсальны и хорошо сочетаются с широким спектром блюд, включая запеченную птицу, лосося и блюда с грибами.

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Совиньон Блан

Совиньон Блан – это освежающее сухое белое вино, произрастающее в различных винодельческих регионах мира, включая Францию, Новую Зеландию и Калифорнию. Известное своей яркой кислотностью, это вино демонстрирует ароматы пикантных цитрусовых, тропических фруктов и травянистой зелени. Совиньон Блан – фантастический компаньон для морепродуктов, салатов, козьего сыра и легких вегетарианских блюд.

Сира/Шираз

Сира, также известная как Шираз в некоторых регионах, является смелым и насыщенным красным вином родом из долины Роны во Франции. Из этого сорта винограда получаются вина с интенсивным ароматом ежевики, черники и черного перца, а также с нотками дыма и специй. Вина Сира/Шираз великолепно сочетаются с мясом на гриле, барбекю и блюдами с насыщенным вкусом и специями.

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