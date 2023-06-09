Пять романтических фильмов помогут создать идеальный вечер свидания

UAportal подготовил список из пяти невероятных фильмов 2017-2021 годов, которые обещают подарить восхитительный опыт для особенного вечера свидания. Эти фильмы, тщательно отобранные за их захватывающие истории и запоминающиеся персонажи, обязательно создадут романтическую и увлекательную атмосферу.

Безумно богатые азиаты

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Романтика, Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Нина Якобсон

"Безумно богатые азиаты" – это душещипательная романтическая комедия, которая рассказывает историю любви Рейчел Чу, профессора экономики, и Ника Янга, богатого холостяка. Когда Рейчел сопровождает Ника на свадьбу его лучшего друга в Сингапуре, она узнает, что он принадлежит к одной из самых богатых семей в стране.

Видео дня

По мере того как Рейчел ориентируется в роскошном и конкурентном мире сингапурской элиты, она сталкивается с многочисленными проблемами и конфликтами. Этот фильм – восхитительное сочетание юмора, романтики и семейных уз, подчеркивающее сложность любви через социальные границы.

Звезда родилась

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Драма, Музыка, Романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 16 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Билл Гербер

Фильм "Звезда родилась" рассказывает страстную и трагическую историю любви опытного музыканта Джексона Мейна и начинающей певицы Элли. Джексон помогает Элли добиться славы, но их личные отношения сталкиваются с трудностями из-за его борьбы с алкоголизмом и внутренними демонами.

Этот эмоционально насыщенный фильм исследует взлеты и падения славы, силу музыки и сложности любви. Завораживающее исполнение Брэдли Купера и Леди Гаги предлагает зрителям искренний опыт.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Всем парням: С любовью

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Романтика, Комедия, Драма

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 39 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Мэтт Каплан

Фильм "Всем парням: С любовью" рассказывает историю Лары Джин Кови, ученицы средней школы, чьи тайные любовные письма неожиданно отправляются по почте ее прошлым возлюбленным. Чтобы избежать неловкости, Лара Джин вступает в фиктивные отношения с Питером Кавински, одним из получателей ее писем.

По мере того как их фальшивые отношения перерастают в настоящие, Лара Джин получает ценные уроки о любви, самопознании и о том, как важно быть верным самому себе. Этот душевный и очаровательный фильм исследует взлеты и падения подростковой романтики и преображающую силу принятия уязвимости.

Фотография

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Романтика, Драма

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 46 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Уилл Пэкер

В фильме "Фотография" переплетаются две истории любви, происходящие в разные временные периоды. Когда Мэй Мортон, куратор, обнаруживает фотографию, раскрывающую скрытое прошлое ее матери, она отправляется в путешествие, чтобы выяснить правду, и влюбляется в журналиста Майкла Блока.

По мере развития их отношений Мэй обнаруживает параллели между романтической историей ее матери и ее собственным начинающимся романом. Фильм "Фотография" прекрасно исследует темы любви, семейного наследия и силы личных связей. Благодаря проникновенному исполнению, атмосферному кинематографу и захватывающему повествованию, этот фильм создает завораживающий и сердечный опыт для зрителей.

Любовь – болезнь

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Романтика, Комедия, Драма

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа

Год выпуска: 2017

Главный продюсер: Джадд Апатоу

Фильм "Любовь – болезнь" основан на реальной истории любви комика Кумайла Нанджиани и его нынешней жены Эмили В. Гордон. Кумайл, стендап-комик и водитель Uber, завязывает отношения с Эмили, но их культурные различия и непредвиденные обстоятельства подвергают их любовь испытанию.

Когда Эмили серьезно заболевает, Кумайлу приходится столкнуться с собственными страхами и разобраться в сложных семейных отношениях. Этот проникновенный и юмористический фильм исследует темы любви, культурных столкновений и преобразующей силы личного опыта.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !