Пять вещей, от которых нужно избавиться, чтобы привлечь финансовое обогащение

Считается, что создание правильной атмосферы в доме имеет важное значение для привлечения богатства и изобилия. Говорят, что некоторые предметы могут либо усиливать, либо блокировать поток финансовой энергии. Избавившись от них, можно потенциально избежать материальных затруднений. Вот пять вещей, которые, согласно поверьям, следует выбросить, чтобы предотвратить бедность:

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Рваная одежда

Если есть предметы одежды с потертостями или дырками, важно немедленно их залатать. Если повреждения не подлежат восстановлению, желательно перешить ткань или выбросить вещь. Считается, что старые сорочки, футболки, брюки и подобные вещи символизируют бедность.

Сломанная мебель

Мебель играет важную роль в создании гармоничной атмосферы в доме. Однако сломанные столы, стулья, диваны или кровати могут нарушить поток положительной энергии. Если попытки отремонтировать мебель не увенчались успехом, лучше их утилизировать.

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Треснутые стеклянные предметы

Согласно поверьям, предметы из стекла, такие как зеркала или стеклянная посуда, не должны иметь трещин. Считается, что треснувшее стекло блокирует поток финансовой энергии. Поэтому рекомендуется извлечь и заменить любые поврежденные стеклянные предметы.

Неработающие часы

Если настенные, наручные или карманные часы перестали работать, обратитесь к специалисту, чтобы они его отремонтировали. Однако, если он не имеет особой ценности или сентиментального значения, лучше его выбросить. Неработающие часы считаются символом застоя, и жизнь в такой среде может препятствовать личному и финансовому росту.

Ненужные вещи в кошельке

Храните свой кошелек без лишнего хлама, вынимая из него все лишние предметы. Фотографии, чеки или использованные ж/д билеты не должны занимать место в кошельке. Эти предметы символически занимают место денег и могут препятствовать их поступлению.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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