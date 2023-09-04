Пʼять речей, яких потрібно позбутися, щоб привернути фінансове збагачення

Вважається, що створення правильної атмосфери у домі має важливе значення для залучення багатства і достатку. Кажуть, що певні предмети можуть або посилювати, або блокувати потік фінансової енергії. Позбувшись них, можна потенційно уникнути матеріальних труднощів. Ось п'ять речей, які, згідно з повір'ями, слід викинути, щоб відвернути бідність:

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Рваний одяг

Якщо є якісь предмети одягу з потертостями або дірками, важливо негайно їх залатати. Якщо пошкодження не підлягають відновленню, бажано або перешити тканину, або викинути річ. Вважається, що старі сорочки, футболки, штани та подібні речі символізують бідність.

Зламані меблі

Меблі відіграють важливу роль у створенні гармонійної атмосфери в домі. Однак зламані столи, стільці, дивани чи ліжка можуть порушити потік позитивної енергії. Якщо спроби відремонтувати меблі не увінчалися успіхом, найкраще їх утилізувати.

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Тріснуті скляні предмети

Згідно з повір'ями, предмети зі скла, такі як дзеркала або скляний посуд, не повинні мати тріщин. Вважається, що тріснуте скло блокує потік фінансової енергії. Тому рекомендується вийняти і замінити будь-які пошкоджені скляні предмети.

Непрацюючий годинник

Якщо настінний, наручний або кишеньковий годинник перестав працювати, зверніться до фахівця, щоб він його відремонтував. Однак, якщо він не має особливої цінності або сентиментального значення краще його викинути. Непрацюючий годинник вважається символом застою, і життя в такому середовищі може перешкоджати особистому та фінансовому зростанню.

Непотрібні речі в гаманці

Зберігайте свій гаманець без зайвого непотребу, виймаючи з нього всі зайві предмети. Фотографії, чеки або використані залізничні квитки не повинні займати місце у гаманці. Ці предмети символічно займають місце грошей і можуть перешкоджати їхньому надходженню.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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