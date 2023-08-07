Пять знаменитостей, которые владеют частными островами и живут в роскоши

От актеров первой величины до музыкантов, возглавляющих хит-парады, мир знаменитостей наполнен людьми, пользующимися роскошью. Частные самолеты и экстравагантные вечеринки часто ассоциируются с их роскошным образом жизни, но есть еще один уровень роскоши, которого могут достичь только избранные – владение частным островом.

Мел Гибсон

Один из самых больших частных островов на Фиджи, остров Маго, принадлежит известному актеру и режиссеру Мэлу Гибсону. После успеха его фильма "Страсти Христовы" в 2004 году Гибсон приобрел остров примерно за 15 миллионов долларов США. Хотя остров Маго недоступн для общественности, Гибсон принял меры для сохранения природного состояния, основав частную ферму крупного рогатого скота, а также занимаясь сельским хозяйством и рыболовством.

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Остров может похвастаться защитными рифами, нетронутыми пляжами и бирюзовыми лагунами, создавая волшебный тропический рай. Плодородная вулканическая почва способствует обильному росту тропических фруктов, овощей и флоры.

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Джонни Депп

Во время съемок одного из своих фильмов Джонни Депп влюбился в девственную красоту Багамских островов. В 2004 году он приобрел Литтл Холлз Понд Кэй, один из островов цепи Эксума, за 3,6 миллиона долларов США.

Это уединенное убежище отличается пышной растительностью, шестью прекрасными пляжами и лагуной, окруженной пальмами. Два из пляжей Депп назвал в честь своих наставников – Хантера Томпсона и Марлона Брандо, а другие – в честь членов своей семьи. Литтл Холлз Понд Кей отрезан от внешнего мира, не имеет сетевой связи и доступен только из-за небольшой посадочной площадки для яхты Деппа.

Шакира

В 2011 году Шакира объединила усилия с Роджером Уотерсом из Pink Floyd и испанским певцом Алехандро Сансом, чтобы приобрести остров Бондс Кэй на Багамах. Этот живописный остров, приобретенный за 16 миллионов долларов США, должен был стать экологически чистым, углеродно-нейтральным роскошным отдыхом для музыкантов и художников. С частным пляжем, многочисленными частными бухтами, художественными галереями и роскошными отелями, остров Бондс Кей предлагает беззаботный побег всего в час полета от Майами.

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Леонардо Ди Каприо

Известный своим экологическим активизмом, Леонардо Ди Каприо приобрел остров Блэк-Адор-Кей в 2005 году за 1,75 миллиона долларов США. По замыслу актера остров должен стать роскошным эко-курортом, ориентированным на оздоровительный отдых.

Однако этот проект столкнулся с оппозицией со стороны местных жителей Белиза и рыбаков, в результате чего он находится на прежней стадии. Остров имеет целью предоставить приоритет здоровью, велнесу, устойчивому развитию и исследованию изменений климата и влиянию на среду обитания.

Памела Андерсон

Бывший муж Томми Ли подарил Памеле Андерсон частный остров у побережья Дубая. Сначала Андерсон планировала превратить его в экологически чистый курорт, но пока никакого прогресса не достигнуто, что свидетельствует о том, что она намерена оставить остров для себя.

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